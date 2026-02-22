Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Domingo soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: cuándo llegan las lluvias a la Región

22 de Febrero de 2026 | 07:33

Escuchar esta nota

Este domingo se presenta con tiempo estable y temperaturas agradables en la región, mientras que el inicio de la semana llegará con condiciones similares pero con posibilidad de tormentas aisladas hacia la tarde.

Según informó la cuenta oficial de monitoreo meteorológico local, el domingo en La Plata habrá nubosidad variable, una jornada cálida y vientos moderados del sector este.

La temperatura mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 28°C, configurando un día ideal para actividades al aire libre, aunque con presencia intermitente de nubes.

En tanto, el lunes comenzará bajo un escenario parecido en toda la región capital, con nubosidad variable y marcas térmicas que oscilarán nuevamente entre los 19°C y los 28°C. Sin embargo, hacia la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en las condiciones.

De esta manera, el cierre del fin de semana será mayormente estable, mientras que el arranque de la semana laboral podría presentar inestabilidad puntual en horas vespertinas.

