Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Ecos de la victoria tripera ante Gimnasia de Mendoza

Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”

“Hubo muchas cosas que no salieron pero nos aferramos al triunfo para poder trabajar y corregir”, explicó el entrenador, que no quedó conforme con lo que mostró el Lobo en Mendoza

Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”

Fernando Zaniratto analizó la victoria en Mendoza/archivo

22 de Febrero de 2026 | 03:48
Edición impresa

Ni el tripero más fanático quedó conforme con el rendimiento del equipo ante Gimnasia de Mendoza. Fernando Zaniratto, el entrenador albiazul, no fue la excepción: realizó su autocrítica, sabe que lo planificado en la pizarra no salió pero también tiene claro que desde las victorias se puede edificar. “El triunfo nos hace trabajar con mayor tranquilidad”, resumió el DT mens sana tras el 1-0 en el estadio Víctor Legrotaglie.

“El rival fue superior pero también tenemos el mérito de haber sostenido el resultado. Nos superaron en todas las líneas y tuvieron muchas llegadas que no pudieron convertir. Está claro que lo positivo es el resultado y no el rendimiento del equipo” se sinceró Fernando Zaniratto tras el triunfo ante el Lobo del Parque.

El entrenador albiazul explicó que su búsqueda tuvo que ver con fortalecer el centro del campo, algo que no consiguió casi nunca en la noche mendocina. “Lo que buscábamos era tener más la pelota. Nutrir un poco más el medio de la cancha porque teníamos visto que los extremos del rival jugaban mucho por dentro. La idea era meter más gente en la mitad de la cancha y tener la pelota. Está claro que no salió. Hubo muchas cosas que no salieron pero nos aferramos al triunfo para poder trabajar y corregir”, explicó el DT, que también se enfrascó en una disputa dialéctica con quienes lo consideran aferrado a un único sistemas táctico.

Al respecto, Zaniratto explicitó que en “el partido pasado también cambiamos de dibujo, evidentemente muchos no se dieron cuenta. Utilizamos el mismo dibujo que el último partido, un 4-3-3 con Nacho tirado por derecha para que se pueda cerrar y que pase Steimbach. Salió un par de veces, de hecho en el gol tuvo esa libertad de ir para adelante Steimbach y lo pudo aprovechar”. Más allá de la valoración de la jugada del gol, Gimnasia sufrió mucho ante un rival inferior y Zaniratto tomó nota de esa situación.

Por eso, respecto del futuro, el técnico tripero dijo: “Después analizaremos y veremos si volvemos al 4-2-3-1, si sostenemos el 4-3-3. Puede cambiar como no pero ya cambiamos de dibujo, terminamos con un 5-4-1. Va variando. Me tienen encasillado con el 4-2-3-1 porque lo digo y lo sé: es mi dibujo madre, Pero vamos cambiando y algunos no se dan cuenta”.

Zaniratto también fue consultado acerca de si al equipo le estaba costando jugar como visitante, cosa que descartó más allá de las últimas dos derrotas en esa condición. “No creo que nos esté costando jugar de visitante. Tuvimos un par de derrotas que si nos vamos atrás en el tiempo, contra River pasó lo que pasó. A los 10 minutos nos quedamos con uno menos. Es River y lo perdimos. Después podemos analizar como perdimos con Barracas. No creo que sea un problema de visitante. No jugamos bien. Es simplemente eso”, señaló el entrenador albiazul, que en sus nueve partidos dirigidos en condición de visitante registra 5 triunfos y 4 derrotas.

LE PUEDE INTERESAR

Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...

LE PUEDE INTERESAR

Boca en crisis: Úbeda sabe que los próximos partidos serán claves

La victoria ante el Pituco mendocino, más allá de los merecimientos, le permite al cuerpo técnico trabajar desde otra base. La tranquilidad de haber obtenido resultados a lo largo de su ciclo como entrenador le permite surfear de otra manera las olas de los malos rendimientos.

“El triunfo nos sirve muchísimo, nos hace trabajar con mayor tranquilidad. Tenemos muchas cosas para corregir y trataremos de hacerlo lo antes posible para enfrentar el próximo partido”, expresó Zaniratto, sin evitar reconocer el flojo nivel del equipo. El técnico tripero es el primero que sabe que en el único partido en el que Gimnasia se acercó a lo que pretende del equipo fue en el debut frente a Racing Club.

La figura de Nelson Insfrán en el arco y los caños que jugaron a favor le permitieron al Lobo su primera victoria en condición de visitante de este 2026. Justamente, Insfrán fue tema en la conferencia de prensa, luego de aquellos cuestionamientos ante Barracas. Para el DT, no es tema: “No tengo nada que hablar con Insfrán. Ya lo dije en otras oportunidades. Ha cometido errores, es nuestro arquero, en Mendoza fue la figura. No tengo que hablar nada, ya sabemos lo que es Insfrán, lo que nos puede dar y por algunos errores no va a salir. Simplemente eso”.

“Nos superaron en todas las líneas y tuvieronmuchas llegadas. Nuestro mérito es haber sostenido el resultado”

Fernando Zaniratto, entrenador de Gimnasia

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El ciclo Zaniratto tiene el aval de los números

Retoma a las prácticas: ¿qué pasa con el Pata?

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda

La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado

El Cacique Medina asume en Estudiantes y dirigirá al equipo en Rosario

Fotos y videos.- El Año Nuevo Chino en La Plata reúne a más de 700 mil personas y se consolida como el festejo más grande del continente

Alerta amarilla en La Plata: cuándo llegarán la tormenta y las lluvias

Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo

Eran compañeros de trabajo, se enamoraron y hoy son desconocidos
Últimas noticias de Deportes

"¡Felicitaciones!": Gimnasia felicitó a Tomás Etcheverry tras obtener su primer título en el circuito ATP

El platense Tomás Etcheverry logró su primer título ATP tras coronarse campeón en Río de Janeiro

River perdió 1 a 0 ante Vélez en Liniers, acumula tres derrotas consecutivas y Gallardo no habló en conferencia

El Cacique Medina a Estudiantes: los antecedentes del entrenador que reemplazará a Domínguez

Espectáculos
Dalia Gutmann cruzó a Mirtha Legrand en vivo
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Ellos las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras
“Los ángeles de Charlie”: el fenómeno setentero que busca volver
¿Se acaba el mundo?: las películas retratan un clima de época
La Ciudad
Fotos y videos.- El Año Nuevo Chino en La Plata reúne a más de 700 mil personas y se consolida como el festejo más grande del continente
Alerta amarilla en La Plata: cuándo llegarán la tormenta y las lluvias
Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora
Carne al rojo vivo: subió 5% en una semana y 30% en lo que va de 2026
Atrasos de obras sociales ponen en riesgo el abastecimiento de medicamentos y puede haber faltantes en la Ciudad
Política y Economía
FATE: las industrias argentinas jaqueadas por la falta de poder adquisitivo y los productos chinos
“Les va a costar volver” LLA contra el PJ por la amenaza de derogar la reforma laboral
Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad
La UCR se acerca a días decisivos para definir si adelanta la interna
Cavallo reclama una nueva convertibilidad
Policiales
Detienen a una mujer y un hombre por presunta venta de drogas en Plaza Moreno
El prontuario del joven de Ensenada que murió tras sufrir un accidente con su moto en un médano
Comenzó en Altos de San Lorenzo el ciclo delictivo: robos y destrozos en una escuela durante la madrugada
Un joven en estado crítico luego de caer del balcón de una vivienda en Altos de San Lorenzo: investigan las causas
Las violentas amenazas contra la abogada presa en Brasil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla