Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”

“Hubo muchas cosas que no salieron pero nos aferramos al triunfo para poder trabajar y corregir”, explicó el entrenador, que no quedó conforme con lo que mostró el Lobo en Mendoza
Ni el tripero más fanático quedó conforme con el rendimiento del equipo ante Gimnasia de Mendoza. Fernando Zaniratto, el entrenador albiazul, no fue la excepción: realizó su autocrítica, sabe que lo planificado en la pizarra no salió pero también tiene claro que desde las victorias se puede edificar. “El triunfo nos hace trabajar con mayor tranquilidad”, resumió el DT mens sana tras el 1-0 en el estadio Víctor Legrotaglie.
“El rival fue superior pero también tenemos el mérito de haber sostenido el resultado. Nos superaron en todas las líneas y tuvieron muchas llegadas que no pudieron convertir. Está claro que lo positivo es el resultado y no el rendimiento del equipo” se sinceró Fernando Zaniratto tras el triunfo ante el Lobo del Parque.
El entrenador albiazul explicó que su búsqueda tuvo que ver con fortalecer el centro del campo, algo que no consiguió casi nunca en la noche mendocina. “Lo que buscábamos era tener más la pelota. Nutrir un poco más el medio de la cancha porque teníamos visto que los extremos del rival jugaban mucho por dentro. La idea era meter más gente en la mitad de la cancha y tener la pelota. Está claro que no salió. Hubo muchas cosas que no salieron pero nos aferramos al triunfo para poder trabajar y corregir”, explicó el DT, que también se enfrascó en una disputa dialéctica con quienes lo consideran aferrado a un único sistemas táctico.
Al respecto, Zaniratto explicitó que en “el partido pasado también cambiamos de dibujo, evidentemente muchos no se dieron cuenta. Utilizamos el mismo dibujo que el último partido, un 4-3-3 con Nacho tirado por derecha para que se pueda cerrar y que pase Steimbach. Salió un par de veces, de hecho en el gol tuvo esa libertad de ir para adelante Steimbach y lo pudo aprovechar”. Más allá de la valoración de la jugada del gol, Gimnasia sufrió mucho ante un rival inferior y Zaniratto tomó nota de esa situación.
Por eso, respecto del futuro, el técnico tripero dijo: “Después analizaremos y veremos si volvemos al 4-2-3-1, si sostenemos el 4-3-3. Puede cambiar como no pero ya cambiamos de dibujo, terminamos con un 5-4-1. Va variando. Me tienen encasillado con el 4-2-3-1 porque lo digo y lo sé: es mi dibujo madre, Pero vamos cambiando y algunos no se dan cuenta”.
Zaniratto también fue consultado acerca de si al equipo le estaba costando jugar como visitante, cosa que descartó más allá de las últimas dos derrotas en esa condición. “No creo que nos esté costando jugar de visitante. Tuvimos un par de derrotas que si nos vamos atrás en el tiempo, contra River pasó lo que pasó. A los 10 minutos nos quedamos con uno menos. Es River y lo perdimos. Después podemos analizar como perdimos con Barracas. No creo que sea un problema de visitante. No jugamos bien. Es simplemente eso”, señaló el entrenador albiazul, que en sus nueve partidos dirigidos en condición de visitante registra 5 triunfos y 4 derrotas.
La victoria ante el Pituco mendocino, más allá de los merecimientos, le permite al cuerpo técnico trabajar desde otra base. La tranquilidad de haber obtenido resultados a lo largo de su ciclo como entrenador le permite surfear de otra manera las olas de los malos rendimientos.
“El triunfo nos sirve muchísimo, nos hace trabajar con mayor tranquilidad. Tenemos muchas cosas para corregir y trataremos de hacerlo lo antes posible para enfrentar el próximo partido”, expresó Zaniratto, sin evitar reconocer el flojo nivel del equipo. El técnico tripero es el primero que sabe que en el único partido en el que Gimnasia se acercó a lo que pretende del equipo fue en el debut frente a Racing Club.
La figura de Nelson Insfrán en el arco y los caños que jugaron a favor le permitieron al Lobo su primera victoria en condición de visitante de este 2026. Justamente, Insfrán fue tema en la conferencia de prensa, luego de aquellos cuestionamientos ante Barracas. Para el DT, no es tema: “No tengo nada que hablar con Insfrán. Ya lo dije en otras oportunidades. Ha cometido errores, es nuestro arquero, en Mendoza fue la figura. No tengo que hablar nada, ya sabemos lo que es Insfrán, lo que nos puede dar y por algunos errores no va a salir. Simplemente eso”.
“Nos superaron en todas las líneas y tuvieronmuchas llegadas. Nuestro mérito es haber sostenido el resultado”
Fernando Zaniratto, entrenador de Gimnasia
