Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Información General

Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos

Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
20 de Febrero de 2026 | 09:27

Escuchar esta nota

Este 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, una jornada dedicada a homenajear a uno de los animales domésticos más queridos y populares en hogares de todo el mundo. La fecha fue elegida en recuerdo de Socks, el gato de la Casa Blanca que acompañó a la familia del expresidente Bill Clinton y que se transformó en un símbolo felino de la cultura popular.

Pero esta no es la única fecha en el calendario dedicada a los gatos: también se conmemora el 8 de agosto como Día Internacional del Gato por iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal con el fin de promover el cuidado responsable y la protección de estos animales, y el 29 de octubre es el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, enfocado en fomentar la adopción y el bienestar de los felinos.

Los gatos llevan siglos conviviendo con personas y han demostrado ser más que simples mascotas. Su presencia en el hogar puede aportar beneficios emocionales y físicos a sus dueños.

Acariciar a un gato ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, puede disminuir la presión arterial y favorece una sensación de calma y bienestar.

Además su naturaleza independiente los hace adaptables a distintos estilos de vida, y con los cuidados básicos necesarios pueden convertirse en compañeros leales durante muchos años.

Aunque existe el imaginario de que los gatos son ariscos, muchas razas tienen una conducta amable y sociable con las personas y otros animales.

LE PUEDE INTERESAR

Verano en carpa: una opción que pierde terreno

LE PUEDE INTERESAR

Concretan la primera adopción antes del parto

Las razas consideradas entre las más amistosas

 

Maine Coon, conocidos como los “gigantes gentiles”, son grandes, dóciles y se adaptan muy bien a la vida familiar, incluso con niños y otras mascotas.
Siamés, extrovertidos y vocales, suelen formar vínculos fuertes con sus dueños y disfrutan de la interacción constante.
Ragdoll, famosos por su carácter relajado y afectuoso, son ideales si buscás un gato que disfrute estar en tu regazo o siguiéndote por la casa.
Abisinio, sociables y curiosos, adoran jugar y ser parte de la rutina familiar.
Birmano, con un temperamento bondadoso y tranquilo, suelen establecer lazos estrechos con sus personas y encajan bien en hogares con varias mascotas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Por qué se va Eduardo Domínguez

Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina

Sin tiempo para lamentos, el León recibe a Sarmiento: formaciones, hora y TV

Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa

Tras una jornada maratónica, Diputados aprobó la reforma laboral en general

El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV

Escándalo por la diputada que desenchufó micrófonos
Últimas noticias de Información General

Verano en carpa: una opción que pierde terreno

Concretan la primera adopción antes del parto

Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata

Los números de la suerte del viernes 20 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados 
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Eric Dane, padecía Ela y tenía 53 años
Íntimo y lujoso festejo en Turquía: cómo fue el cumpleaños de Mauro Icardi con la China Suárez, las imágenes
Se vendió la casa de la discordia: María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto llegaron a un acuerdo 
Policiales
VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes 
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida en la Región
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
La Ciudad
Protesta de cooperativistas en el centro de La Plata
Nueva tarjeta del Cartonazo: los números de este viernes 20 de febrero
Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero
Baja natalidad y Jardines en crisis: menos inscripciones y algunos unen salas de 3, 4 y 5 años
Deportes
Por qué se va Eduardo Domínguez
El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina
El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV
Atlético Mineiro, el nuevo desafío internacional de Eduardo Domínguez
Armani se perfila para volver al arco de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla