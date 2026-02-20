Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos

Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Uno por uno, cómo votaron la reforma laboral los diputados: en contra, a favor, ausentes y abstenciones
Una familia fue encerrada en un baño y un robo de $10 millones en El Mondongo
El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina
Baja natalidad y Jardines en crisis: menos inscripciones y algunos unen salas de 3, 4 y 5 años
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida en la Región
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
Nueva tarjeta del Cartonazo: los números de este viernes 20 de febrero
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
Con gol de Rodrigo Castillo, Lanús sacó una ventaja sobre Flamengo en la ida de la Recopa
Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero
Se vendió la casa de la discordia: María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto llegaron a un acuerdo
Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará
Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, una jornada dedicada a homenajear a uno de los animales domésticos más queridos y populares en hogares de todo el mundo. La fecha fue elegida en recuerdo de Socks, el gato de la Casa Blanca que acompañó a la familia del expresidente Bill Clinton y que se transformó en un símbolo felino de la cultura popular.
Pero esta no es la única fecha en el calendario dedicada a los gatos: también se conmemora el 8 de agosto como Día Internacional del Gato por iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal con el fin de promover el cuidado responsable y la protección de estos animales, y el 29 de octubre es el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, enfocado en fomentar la adopción y el bienestar de los felinos.
Los gatos llevan siglos conviviendo con personas y han demostrado ser más que simples mascotas. Su presencia en el hogar puede aportar beneficios emocionales y físicos a sus dueños.
Acariciar a un gato ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, puede disminuir la presión arterial y favorece una sensación de calma y bienestar.
Además su naturaleza independiente los hace adaptables a distintos estilos de vida, y con los cuidados básicos necesarios pueden convertirse en compañeros leales durante muchos años.
Aunque existe el imaginario de que los gatos son ariscos, muchas razas tienen una conducta amable y sociable con las personas y otros animales.
LE PUEDE INTERESAR
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
LE PUEDE INTERESAR
Concretan la primera adopción antes del parto
• Maine Coon, conocidos como los “gigantes gentiles”, son grandes, dóciles y se adaptan muy bien a la vida familiar, incluso con niños y otras mascotas.
• Siamés, extrovertidos y vocales, suelen formar vínculos fuertes con sus dueños y disfrutan de la interacción constante.
• Ragdoll, famosos por su carácter relajado y afectuoso, son ideales si buscás un gato que disfrute estar en tu regazo o siguiéndote por la casa.
• Abisinio, sociables y curiosos, adoran jugar y ser parte de la rutina familiar.
• Birmano, con un temperamento bondadoso y tranquilo, suelen establecer lazos estrechos con sus personas y encajan bien en hogares con varias mascotas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí