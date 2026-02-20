Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos

Este 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, una jornada dedicada a homenajear a uno de los animales domésticos más queridos y populares en hogares de todo el mundo. La fecha fue elegida en recuerdo de Socks, el gato de la Casa Blanca que acompañó a la familia del expresidente Bill Clinton y que se transformó en un símbolo felino de la cultura popular.

Pero esta no es la única fecha en el calendario dedicada a los gatos: también se conmemora el 8 de agosto como Día Internacional del Gato por iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal con el fin de promover el cuidado responsable y la protección de estos animales, y el 29 de octubre es el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, enfocado en fomentar la adopción y el bienestar de los felinos.

Los gatos llevan siglos conviviendo con personas y han demostrado ser más que simples mascotas. Su presencia en el hogar puede aportar beneficios emocionales y físicos a sus dueños.

Acariciar a un gato ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, puede disminuir la presión arterial y favorece una sensación de calma y bienestar.

Además su naturaleza independiente los hace adaptables a distintos estilos de vida, y con los cuidados básicos necesarios pueden convertirse en compañeros leales durante muchos años.

Aunque existe el imaginario de que los gatos son ariscos, muchas razas tienen una conducta amable y sociable con las personas y otros animales.

Las razas consideradas entre las más amistosas

• Maine Coon, conocidos como los “gigantes gentiles”, son grandes, dóciles y se adaptan muy bien a la vida familiar, incluso con niños y otras mascotas.

• Siamés, extrovertidos y vocales, suelen formar vínculos fuertes con sus dueños y disfrutan de la interacción constante.

• Ragdoll, famosos por su carácter relajado y afectuoso, son ideales si buscás un gato que disfrute estar en tu regazo o siguiéndote por la casa.

• Abisinio, sociables y curiosos, adoran jugar y ser parte de la rutina familiar.

• Birmano, con un temperamento bondadoso y tranquilo, suelen establecer lazos estrechos con sus personas y encajan bien en hogares con varias mascotas.