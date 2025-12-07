Los jóvenes también padecen artrosis Un sufrimiento cada vez menos oculto

La artrosis se define, en términos simples, como el desgaste irreversible del cartílago que recubre las articulaciones. Ese tejido no se regenera: el organismo no vuelve a formar cartílago. Los sitios más frecuentes de artrosis son rodilla, columna cervical y lumbar, dedo gordo del pie y, en especial, la cadera. A nivel global, más de 600 millones de personas la padecen.

Lo cierto es que, aunque solemos imaginar a la artrosis como una enfermedad de adultos mayores, la detección temprana comenzó a mostrar otro panorama. “Sigue habiendo una demora en el diagnóstico, que es el método principal de prevención”, expresó a EL DIA Gonzalo Magi, especialista consultor en traumatología, cuyos saberes se profundizan en la artroscopía y en el reemplazo de cadera. Además, es profesor en la Universidad Nacional y referente en un centro de rehabilitación y salud de la Ciudad.

EL ANTES Y EL DESPUÉS DE UN DESCUBRIMIENTO

“La artrosis solía ser una enfermedad de la gente mayor. A partir de los 60 años, sobre todo en la cadera, por desgaste de los tejidos”, explicó Magi.

Pero en los 80, el ortopedista suizo Reinhold Ganz describió una deformidad ósea en la articulación coxofemoral que cambió el mapa: el pinzamiento femoroacetabular (FAI), también conocida como “pinzamiento de cadera”. La malformación estuvo siempre, pero no se conocía. “Lo que hace es predisponer a la artrosis a la gente joven. Hace que la cadera tenga un desgaste prematuro. Se puede dar a los 30, a los 40, 50, antes del desgaste esperado”, dijo.

Ese hallazgo reconfiguró el abordaje del dolor inguinal: “Todo lo que se diagnosticaba como pubalgia, que no tenía mucha respuesta o solución, se vio que en la gran mayoría de los casos nacían con el pinzamiento de cadera”, señaló. La lectura médica del dolor de ingle —una zona cargada de diagnósticos difusos en deportistas— se desplazó. El foco se concentró en anatomía, movimiento y detección temprana.

El pinzamiento de cadera se produce cuando la cabeza del fémur y el acetábulo no calzan adecuadamente. Puede ser tipo “cam” (joroba o giba en el fémur), “pincer” (exceso de cobertura en el acetábulo) o “combinado”. Ese choque limitado y repetido del hueso daña el labrum y, luego, el cartílago. Las personas con este padecimiento suelen sentir dolor en la ingle al correr, saltar, hacer sentadillas profundas o estar sentadas por largos períodos. La condición es más frecuente en mujeres, con una proporción aproximada de 3 a 1, detectándose alrededor de los 40 años.

DEPORTE, CARGA Y REEMPLAZOS TEMPRANOS

“Con la intensidad del deporte, esto se agudiza. Muy jóvenes terminaban con reemplazo de cadera”, detalló Magi. Los casos que vio en el consultorio en la última década lo confirman: deportistas sub 50 que llegan a la consulta con dolor crónico en la ingle, limitación para flexionar más allá del ángulo recto y disminución de la autonomía. Para algunos, la cirugía protésica ya no es una amenaza hipotética sino un destino cercano.

“Hoy se aborda de otra manera: se actúa precozmente”, afirmó. ¿Qué significa eso en la práctica clínica cotidiana? Que el paciente no pase años con diagnósticos que no cierran, consumiendo antiinflamatorios o analgésicos que “no resuelven el problema”, y que, sobre todo, no espere a que el desgaste del cartílago lo invalide.

DIAGNÓSTICO PRECOZ: ESCUCHAR LA INGLE

“Todo comienza cuando se detecta un dolor de ingle. Ante ello, lo mejor es consultar al médico”, insistió Magi. El pinzamiento, entonces, explica “el gran volumen de pacientes que pueden desarrollar artrosis” en edades jóvenes; no es la única patología de la infancia asociada a dolor de ingle, pero sí la más frecuente en el grupo que luego progresa a desgaste coxofemoral prematuro.

El diagnóstico combina examen físico —búsqueda de sensibilidad, dolor en flexión y rotación interna, y limitaciones de movilidad—, radiografías, resonancia magnética y, en ocasiones, artro-resonancia con contraste para definir la lesión del labrum. En centros especializados, la kinesiología y los equipos interdisciplinarios de kinesiólogos y psicólogos empiezan cada vez más a involucrarse desde el comienzo, para que la detección no sea tardía y el dolor no “altere la vida en todos los frentes”.

ARTROSCOPÍA: CAMBIAR LA CURVA DEL DESGASTE

“Entonces, al diagnosticarlo a tiempo, se realiza algo que se llama una artroscopía de cadera. Se corrige ese sobrehueso. Eso evita la artrosis en la gente joven. Y la prótesis de cadera”, analizó. El procedimiento elimina el “sobrehueso” que provoca el choque óseo y reduce el daño tisular a futuro. Cuando además existe lesión del labrum, el cirujano puede repararlo mediante osteoplastia (fresa para emparejar hueso) y sutura con arpones.

El punto clave, advirtió Magi, está en “difundir” el conocimiento para disminuir la demora diagnóstica. “Lo cierto es que hoy hay más operaciones de reemplazo de cadera en gente joven. Esto cambió con el descubrimiento del pinzamiento y la artroscopía de cadera”, afirmó, marcando una línea de tiempo: antes esperábamos a que la edad y el desgaste dictaran el momento de operar; hoy, la detección temprana puede retrasar la artrosis hasta los 60, “el desgaste habitual”.

La indicación protésica aparece cuando el cartílago se encuentra significativamente gastado, lo cual deteriora “mucho la calidad de vida, no sólo para la actividad física sino para la vida cotidiana”, expresó y añadió, a este diario: “La solución es la prótesis; el reemplazo de cadera”.

PRÓTESIS

Magi aclaró que, por ahora, el reemplazo articular sigue siendo “el tratamiento definitivo” para la artrosis invalidante de cadera. Pero no cualquier implante: para pacientes jóvenes “hay un consenso internacional” de utilizar prótesis de superficie cerámica, un material adoptado hace 20–25 años con gran durabilidad. “Todavía no exhibieron un desgaste significativo. Vienen funcionando perfectamente. Se consideran definitivas”, afirmó.

La alternativa previa —metal sobre metal— tenía una duración de 10 a 15 años y requería reoperaciones complejas. “Hoy en día hay prótesis con más durabilidad. Si la artrosis lo está limitando y se vuelve invalidante, se recomienda la cirugía, con excelentes resultados”, concluyó.

En Argentina, la mayoría de las obras sociales y prepagas autorizan prótesis de cerámica para pacientes menores de 60, aunque mantienen “límites de edad” formales para su cobertura. Magi agrega una dimensión más del problema: el impacto personal. “El paciente se aísla de sus vínculos porque el dolor se lo impide. Empieza a afectar la parte emotiva y psicológica”, dijo. Además, por ello, subrayó que la recomendación médica “es que no lleguen a eso”.

“Nosotros incorporamos un equipo de psicólogos para acompañar a estos pacientes cuya enfermedad altera la vida en todos los frentes”, sentenció.

TRATAMIENTOS NO QUIRÚRGICOS

“No hay muchas opciones de tratamiento”, admitió. La mayoría de los pacientes llega consumiendo analgésicos de forma crónica —inyecciones intraarticulares, bloqueo nervioso, ablación por radiofrecuencia o colágeno oral incluidos en la conversación pública—, pero “son tratamientos paliativos”, advirtió. Es decir, no hay “evidencia científica” firme de regeneración del cartílago. “No hay evidencia de que algo —como se comenta, el colágeno— regenere el cartílago”, agregó.

Las opciones conservadoras son conocidas: descender el peso en presencia de sobrepeso u obesidad, evitar impacto articular repetido, mejorar la estabilidad de la articulación fortaleciendo la musculatura y trabajar con kinesiología para sostener fuerza, estabilidad y amplitud de movimiento.

Un kinesiólogo puede enseñar ejercicios para optimizar la función de la cadera, pero el tratamiento conservador es efectivo “en pocas semanas” sólo en fases iniciales o moderadas. Cuando la persona no mejora, “puede requerirse intervención artroscópica o protésica”.

UN CAMBIO DE ENFOQUE

Como referente local en traumatología, Magi afirmó que el cambio en la práctica quirúrgica está instalado, pero que aún falta difusión en la primera línea de atención. Recibir al paciente joven con pinzamiento de cadera en etapas iniciales es la diferencia entre una articulación preservada hasta los 60 o una prótesis en pleno auge deportivo o laboral.

La artrosis no se forma solo por el tiempo: se inicia por un desajuste anatómico, por “un gran volumen de entrenamiento” o por “especialización temprana en un deporte” que fuerza adaptaciones articulares subóptimas en un tejido que no se regenera. Por eso, dice, la conversación pública debe incluir algo claro: cadera joven con dolor de ingle no es normal hasta no descartar el padecimiento mencionado.

Gonzalo Magi Especialista Consultor en artroscopía y reemplazo de cadera. Docente en la UNLP