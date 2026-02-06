Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Cómo funcionan, características de jugadores y los riesgos

Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes

Empresas off-shore, administradores, cajeros y punteros: bajo la modalidad “esquema Ponzi”, los casinos ilegales generan adolescentes endeudados y situaciones de violencia. El rol de los adultos y los influencers que hacen promoción en las redes sociales

Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes

Según datos de lotería de la provincia, el 80% del juego online en argentina es ilegal / gonzalo calvelo

Alejandro Alfonzo
Alejandro Alfonzo

6 de Febrero de 2026 | 02:27
Edición impresa

Para entender cómo funcionan las plataformas de apuestas ilegales y cómo influyen en los adolescentes de la Ciudad -y en el país, donde el 80 por ciento del juego online es clandestino-, es necesario identificar una serie de pasos y roles.

El primero es establecer una empresa “off-shore”: se registra una sociedad en un paraíso fiscal, cuya reglamentación es escasa o nula para luego operar en suelo nacional. El dinero, entonces, se fuga al exterior, se evitan controles y los dueños reales se convierten en fantasmas.

El segundo es construir el esqueleto de la empresa. Sin tener en cuenta a los responsables reales, la pirámide jerárquica inicia con los administradores. Estos se encargan de dirigir la plataforma y -dato no menor- de establecer la red de “cajeros”.

El tercer paso depende exclusivamente de esos cajeros: la seducción de jugadores, mantenerlos en la plataforma lo más posible y convertirse en un nexo entre lo virtual y lo real.

Se puede diferenciar tipos de cajeros. Depende del sitio, de la empresa y del contexto. Hay plataformas donde trabajan a distancia, con una computadora y un número de WhatsApp. Responden mensajes, acreditan fichas, reciben el pago. En otras situaciones, habitan el territorio: pueden ser un compañero de la escuela o inclusive un adulto con llegada a los adolescentes en escuelas o barrios, también conocido como puntero.

 

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

Drama por la falta de agua en un sector de La Loma
Peleas en la Ciudad
Según pudo averiguar este diario, las múltiples peleas entre jóvenes de la Ciudad -en 2025, EL DIA publicó un sin fin de casos- podría encontrar como causa un conflicto entre jugadores, cajeros y dinero no devuelto.

 

 

Un ejemplo real: estudiantes secundarios reciben un link que les mandó un compañero. Pero, para utilizar ese híper vínculo que es el camino de entrada al casino online ilegal, se necesita de un usuario. El mismo compañero le reenvía un contacto: el número del cajero. Entonces, el potencial jugador se contacta vía WhatsApp y pide de alta el usuario. Para eso, debe realizar un pago -casi siempre a través de una billetera virtual- lo que genera que se acredite una cantidad determinada de fichas y empezar a jugar. El camino de la ludopatía, que ya genera alarma, está abierto.

Durante la transacción no se solicitan datos personales, una propuesta más que jugosa para los menores de edad.

El cajero no sólo es la vía de entrada al sitio online sino que también es el recurso de la empresa ilegal para sostener jugadores: si te quedaste sin plata, ellos te prestan (con intereses futuros). Ojo: también son los supuestos encargados de entregar la posible ganancia a los jugadores.

Todo esto se lo contó a EL DIA Manuela Andrade, abogada del área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Durante el 2025, visitó 10 escuelas privadas secundarios de la Ciudad. Con un equipo de profesionales, brindaron el taller “Abordajes Integrales en Consumos Problemáticos de Tecnologías Digitales y Apuestas On-line en Infancias y Juventudes” a estudiantes de entre 14 y 18 años.

Asimismo, trabajó en conjunto con Lotería de la Provincia, la Subsecretaría de Salud Mental y el Ministerio de Justicia.

LA FALSA GANANCIA

“Es como un esquema ‘Ponzi’” definió Andrade al funcionamiento de las plataformas ilegales y agregó: “Me sorprendió lo normalizado que está todo en las escuelas”.

Según la especialista, en los sitios legales (son 7 en territorio bonaerense, hoy hay 6 activos y tienen plataformas virtuales que terminan en “.bet.ar”) en algún momento los jugadores están obligados a ganar. Sin embargo, en los sitios no regulados, no hay tal obligatoriedad: “Al principio ganás, ganás, ganás y a la cuarta vez, cuando ya se instaló la sensación de adrenalina, perdés. Ahí, arranca el endeudamiento”, manifestó.

En este punto de inflexión, se bifurcan dos caminos. Por un lado, están quienes exigen su dinero a los cajeros. Estos, según relató Andrade, regalan bonos para que siga el juego o dilatan el pago lo más posible. En ocasiones la situación se vuelve tan extrema que citan al jugador en un sitio para “pagarle” y le dan una golpiza. Al ser una actividad ilegal, los jugadores no pueden iniciar acciones legales.

Por otro lado, están quienes aceptan el préstamo del cajero o piden dinero a amigos o billeteras virtuales cuyo único resultado es el endeudamiento.

Características

Desde Lotería de la Provincia, que en 2025 denunció más de 300 plataformas ilegales, se indicó que los que apuestan con mayor frecuencia son los varones y lo hacen a la noche. Quienes lo hacen con mayor frecuencia duermen menos, están más ansiosos y se enojan con más facilidad. Los datos surgieron de un relevamiento entre 90.000 alumnos de secundaria.

“Nosotros notamos que detrás de las apuestas, hay un consumo digital problemático y un tema con la masculinidad. Se relaciona con la necesidad de pertenencia”, analizó Andrade y añadió: “Hay una normalización sobre la idea de consumo y la obtención de dinero fácil”.

En esta línea, algo que observó Andrade es que muchos jóvenes se hacen “amigos” de los cajeros y se terminan convirtiendo también en cajeros.

La influencia externa

Por un lado, están los padres que abren una cuenta en plataformas de apuestas legales y se la dan a sus hijos.

Por otro, lo que derivó en una persecución de Lotería junto a la Defensoría, es el discurso de los “influencers” que recomiendan casinos ilegales. En este sentido, a través de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), se reportaron más de 100 influencers.

 

Diccionario del juego online

