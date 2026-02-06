Del paraíso fiscal al aula, cómo funciona el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Del paraíso fiscal al aula, cómo funciona el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify: choferes paran por 24 horas y se reúnen en asamblea en La Plata
¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases
Los 12 puntos y compromisos del acuerdo comercial entre Argentina y EE UU
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
¡Este finde se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más
Moria Casán sorprendió al doctor Capuya: una pregunta íntima, risas y cierta incomodidad
VIDEO.- La muerte de Rocío Alvarito y un grito de justicia en horas clave de la causa
Avanza el ensanche de la Avenida 60 y estaría listo para marzo
La caída de un añoso árbol en 6 entre 63 y 64 bloqueaba el tránsito y provocaba desvíos
El streaming del Conicet sobre los pingüinos de la Patagonia: la vida de las aves marinas, en vivo
Fiesta del Tomate, cine, música y carnaval en La Plata este fin de semana
Cómo funciona la oficina que el Gobierno monta para desmentir fake news u operaciones
Cavallo rompe el silencio y lanza una advertencia fulminante al Gobierno
VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”
Visita higiénica para la China Suárez, su primera escena en "En El Barro"
Pelea entre Ian Lucas y el Chino Leunis: Masterchef explotado de insultos, se picó en una grabación
Taxistas platenses vuelven a reclamar un aumento del 20% y la eliminación de la tarifa diurna
Electrodomésticos: ya llegan importados y se reavivan las ventas
Actividades: grupo para adultos mayores, taller de música, carnaval y clases de yoga
Los números de la suerte del viernes 06 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Finalmente llegó la firma tan anunciada. Argentina y Estados Unidos firmaron en Washington la versión final de un acuerdo de comercio e inversiones recíproco. El mismo apunta a profundizar la integración económica bilateral y consolidar una alianza estratégica de largo plazo.
Este convenio, que todavía debe atravesar un proceso de implementación normativa en ambos países, combina apertura de mercados, reglas regulatorias comunes y compromisos en materia laboral, ambiental y tecnológica. Como informó EL DIA, la rúbrica se concretó tras meses de negociaciones entre la Cancillería argentina y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Según la Casa Blanca, el entendimiento busca “ampliar oportunidades, crear un entorno transparente para el comercio y promover la innovación”, aunque su alcance va más allá de un acuerdo comercial clásico.
Estos son los 12 puntos clave para entender el acuerdo y los compromisos asumidos:
- Aranceles y bienes industriales: apertura recíproca de mercados; acceso preferencial de EE.UU. a: medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos, químicos y tecnología informática; EE.UU. reduce aranceles sobre: insumos naturales no disponibles localmente, componentes farmacéuticos; Liberalización gradual, no total.
- Cupos comerciales (apertura administrada): 80.000 toneladas anuales de carne vacuna; 10.000 vehículos por año; cupos para: quesos, vinos, papas procesadas, almendras y pistachos, golosinas y chocolate, derivados de fructosa; sistema de cuotas para proteger sectores sensibles.
- Agroindustria y sanidad: mejor acceso bilateral a mercados de carne y alimentos; reconocimiento de procedimientos sanitarios recíprocos; Argentina abre mercado a: ganado bovino vivo y productos avícolas de EE.UU.; simplificación de registros para carnes y lácteos; mecanismos para resolver disputas sanitarias.
LE PUEDE INTERESAR
Cavallo rompe el silencio y lanza una advertencia fulminante al Gobierno
- Propiedad intelectual: endurecimiento de sanciones contra piratería y falsificación; mayor persecución de delitos digitales; refuerzo de controles fronterizos; cooperación con proveedores de internet; estadísticas oficiales de enforcement.
- Comercio digital y datos: prohibición de impuestos digitales discriminatorios; libre circulación de datos; reconocimiento de firmas digitales; comercio sin papel; aduanas digitalizadas; pre-despacho electrónico; facilitación de e-commerce.
- Trabajo: prohibición de importaciones con trabajo forzoso; refuerzo contra trabajo infantil; plan específico en: yerba mate, tabaco, algodón, ladrillos, textiles; alineación con estándares OIT.
- Medio ambiente: combate a tala ilegal; combate a pesca ilegal; control de minería informal; promoción de economía circular; reciclaje de minerales críticos.
- Empresas estatales y subsidios: limitación de subsidios distorsivos; igualdad competitiva entre empresas públicas y privadas; transparencia en ayudas industriales; minerales críticos.
- Cooperación estratégica en minería: facilitación de inversiones estadounidenses; prioridad a cadenas de suministro bilaterales; aceleración de proyectos bajo régimen de grandes inversiones.
- Seguridad económica y tecnológica: coordinación en controles de exportación; revisión de inversiones sensibles; protección de infraestructura tecnológica crítica: telecomunicaciones, redes digitales y sistemas estratégicos; dimensión geopolítica explícita.
- Facilitación aduanera: eliminación de requisitos consulares; simplificación de envíos express; digitalización total de trámites; eliminación futura de tasa estadística.
- Implementación: requiere reformas legales; posible aprobación parlamentaria; ajustes administrativos; impacto pendiente de evaluación sectorial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí