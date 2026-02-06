Los 12 puntos y compromisos del acuerdo comercial entre Argentina y EE UU

6 de Febrero de 2026 | 08:30

Finalmente llegó la firma tan anunciada. Argentina y Estados Unidos firmaron en Washington la versión final de un acuerdo de comercio e inversiones recíproco. El mismo apunta a profundizar la integración económica bilateral y consolidar una alianza estratégica de largo plazo.

Este convenio, que todavía debe atravesar un proceso de implementación normativa en ambos países, combina apertura de mercados, reglas regulatorias comunes y compromisos en materia laboral, ambiental y tecnológica. Como informó EL DIA, la rúbrica se concretó tras meses de negociaciones entre la Cancillería argentina y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Según la Casa Blanca, el entendimiento busca “ampliar oportunidades, crear un entorno transparente para el comercio y promover la innovación”, aunque su alcance va más allá de un acuerdo comercial clásico.

Estos son los 12 puntos clave para entender el acuerdo y los compromisos asumidos:

- Aranceles y bienes industriales: apertura recíproca de mercados; acceso preferencial de EE.UU. a: medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos, químicos y tecnología informática; EE.UU. reduce aranceles sobre: insumos naturales no disponibles localmente, componentes farmacéuticos; Liberalización gradual, no total.

- Cupos comerciales (apertura administrada): 80.000 toneladas anuales de carne vacuna; 10.000 vehículos por año; cupos para: quesos, vinos, papas procesadas, almendras y pistachos, golosinas y chocolate, derivados de fructosa; sistema de cuotas para proteger sectores sensibles.

- Agroindustria y sanidad: mejor acceso bilateral a mercados de carne y alimentos; reconocimiento de procedimientos sanitarios recíprocos; Argentina abre mercado a: ganado bovino vivo y productos avícolas de EE.UU.; simplificación de registros para carnes y lácteos; mecanismos para resolver disputas sanitarias.

- Propiedad intelectual: endurecimiento de sanciones contra piratería y falsificación; mayor persecución de delitos digitales; refuerzo de controles fronterizos; cooperación con proveedores de internet; estadísticas oficiales de enforcement.

- Comercio digital y datos: prohibición de impuestos digitales discriminatorios; libre circulación de datos; reconocimiento de firmas digitales; comercio sin papel; aduanas digitalizadas; pre-despacho electrónico; facilitación de e-commerce.

- Trabajo: prohibición de importaciones con trabajo forzoso; refuerzo contra trabajo infantil; plan específico en: yerba mate, tabaco, algodón, ladrillos, textiles; alineación con estándares OIT.

- Medio ambiente: combate a tala ilegal; combate a pesca ilegal; control de minería informal; promoción de economía circular; reciclaje de minerales críticos.

- Empresas estatales y subsidios: limitación de subsidios distorsivos; igualdad competitiva entre empresas públicas y privadas; transparencia en ayudas industriales; minerales críticos.

- Cooperación estratégica en minería: facilitación de inversiones estadounidenses; prioridad a cadenas de suministro bilaterales; aceleración de proyectos bajo régimen de grandes inversiones.

- Seguridad económica y tecnológica: coordinación en controles de exportación; revisión de inversiones sensibles; protección de infraestructura tecnológica crítica: telecomunicaciones, redes digitales y sistemas estratégicos; dimensión geopolítica explícita.

- Facilitación aduanera: eliminación de requisitos consulares; simplificación de envíos express; digitalización total de trámites; eliminación futura de tasa estadística.

- Implementación: requiere reformas legales; posible aprobación parlamentaria; ajustes administrativos; impacto pendiente de evaluación sectorial.