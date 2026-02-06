Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Política y Economía

Los 12 puntos y compromisos del acuerdo comercial entre Argentina y EE UU

Los 12 puntos y compromisos del acuerdo comercial entre Argentina y EE UU
6 de Febrero de 2026 | 08:30

Finalmente llegó la firma tan anunciada. Argentina y Estados Unidos firmaron en Washington la versión final de un acuerdo de comercio e inversiones recíproco. El mismo apunta a profundizar la integración económica bilateral y consolidar una alianza estratégica de largo plazo.

Este convenio, que todavía debe atravesar un proceso de implementación normativa en ambos países, combina apertura de mercados, reglas regulatorias comunes y compromisos en materia laboral, ambiental y tecnológica. Como informó EL DIA, la rúbrica se concretó tras meses de negociaciones entre la Cancillería argentina y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Según la Casa Blanca, el entendimiento busca “ampliar oportunidades, crear un entorno transparente para el comercio y promover la innovación”, aunque su alcance va más allá de un acuerdo comercial clásico.

Estos son los 12 puntos clave para entender el acuerdo y los compromisos asumidos:

- Aranceles y bienes industriales: apertura recíproca de mercados; acceso preferencial de EE.UU. a: medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos, químicos y tecnología informática; EE.UU. reduce aranceles sobre: insumos naturales no disponibles localmente, componentes farmacéuticos; Liberalización gradual, no total.

- Cupos comerciales (apertura administrada): 80.000 toneladas anuales de carne vacuna; 10.000 vehículos por año; cupos para: quesos, vinos, papas procesadas, almendras y pistachos, golosinas y chocolate, derivados de fructosa; sistema de cuotas para proteger sectores sensibles.

- Agroindustria y sanidad: mejor acceso bilateral a mercados de carne y alimentos; reconocimiento de procedimientos sanitarios recíprocos; Argentina abre mercado a: ganado bovino vivo y productos avícolas de EE.UU.; simplificación de registros para carnes y lácteos; mecanismos para resolver disputas sanitarias.

LE PUEDE INTERESAR

Cavallo rompe el silencio y lanza una advertencia fulminante al Gobierno

LE PUEDE INTERESAR

¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases

- Propiedad intelectual: endurecimiento de sanciones contra piratería y falsificación; mayor persecución de delitos digitales; refuerzo de controles fronterizos; cooperación con proveedores de internet; estadísticas oficiales de enforcement.

- Comercio digital y datos: prohibición de impuestos digitales discriminatorios; libre circulación de datos; reconocimiento de firmas digitales; comercio sin papel; aduanas digitalizadas; pre-despacho electrónico; facilitación de e-commerce.

- Trabajo: prohibición de importaciones con trabajo forzoso; refuerzo contra trabajo infantil; plan específico en: yerba mate, tabaco, algodón, ladrillos, textiles; alineación con estándares OIT.

- Medio ambiente: combate a tala ilegal; combate a pesca ilegal; control de minería informal; promoción de economía circular; reciclaje de minerales críticos.

- Empresas estatales y subsidios: limitación de subsidios distorsivos; igualdad competitiva entre empresas públicas y privadas; transparencia en ayudas industriales; minerales críticos.

- Cooperación estratégica en minería: facilitación de inversiones estadounidenses; prioridad a cadenas de suministro bilaterales; aceleración de proyectos bajo régimen de grandes inversiones.

- Seguridad económica y tecnológica: coordinación en controles de exportación; revisión de inversiones sensibles; protección de infraestructura tecnológica crítica: telecomunicaciones, redes digitales y sistemas estratégicos; dimensión geopolítica explícita.

- Facilitación aduanera: eliminación de requisitos consulares; simplificación de envíos express; digitalización total de trámites; eliminación futura de tasa estadística.

- Implementación: requiere reformas legales; posible aprobación parlamentaria; ajustes administrativos; impacto pendiente de evaluación sectorial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Qué implica el nuevo vínculo comercial entre Argentina y EE UU
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara

¿Arriesgan a Nacho Fernández y a Guido Carrillo antes del clásico Gimnasia vs Estudiantes?

“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico

Occhiato reveló cuánta plata gana con Luzu y desató un escándalo

Una parrilla vivió en carne propia la inseguridad

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

¡Este finde se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más
+ Leidas

¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

Con urgencia financiera, el León define una salida

Qué implica el nuevo vínculo comercial entre Argentina y EE UU

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara

“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico

El Chelo Torres recibió una distinción de la Liga Profesional tras su gol ante Aldosivi

Del paraíso fiscal al aula, cómo funciona el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Últimas noticias de Política y Economía

Denuncian "crisis edilicia" en distintas sedes judiciales bonaerenses

Cavallo rompe el silencio y lanza una advertencia fulminante al Gobierno

¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases

Qué implica el nuevo vínculo comercial entre Argentina y EE UU
Información General
El paro de colectivos no afecta a los de La Plata: ¿qué líneas no funcionan?
La baja de la pobreza: según el Gobierno cayó al 26,9%
Hallaron una medusa gigante en las profundidades del Mar Argentino
Los números de la suerte del viernes 06 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
El streaming del Conicet sobre los pingüinos de la Patagonia: la vida de las aves marinas, en vivo
Policiales
VIDEO.- La muerte de Rocío Alvarito y un grito de justicia en horas clave de la causa
Casación se expidió por el caso Lin y dejó todo igual
La influencer retenida en Brasil rompió el silencio
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Una parrilla vivió en carne propia la inseguridad
Espectáculos
Sofía “La Reini” Gonet celebró la “Medalla Dorada en MasterChef" con un look al tono, las redes en llamas 
Visita higiénica para la China Suárez, su primera escena en "En El Barro"
Pelea entre Ian Lucas y el Chino Leunis: Masterchef explotado de insultos, se picó en una grabación 
Moria Casán sorprendió al doctor Capuya: una pregunta íntima, risas y cierta incomodidad
Ficciones verticales: historias breves, consumo compulsivo y un nuevo lenguaje
Deportes
¿Arriesgan a Nacho Fernández y a Guido Carrillo antes del clásico Gimnasia vs Estudiantes?
Con urgencia financiera, el León define una salida
Zaniratto construyó una campaña con números favorables para Gimnasia
El regreso de la Bestia y el once probable de Boca
Guillermo enfrentará por primera vez al Xeneize tras la final de 2018

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla