Política y Economía |En el marco del plan de mantenimiento urbano

Avanza el ensanche de la Avenida 60 y estaría listo para marzo

Es el tramo que llega hasta la 146. Prevén continuarlo hasta la 167. También repavimentan la 66 y mejoran calles de tierra

Avanza el ensanche de la Avenida 60 y estaría listo para marzo

La extensión de la obra de la avenida 60, en los hornos / mlp

6 de Febrero de 2026 | 01:50
Edición impresa

El proyecto de repavimentación de la avenida 60 a la altura de Los Hornos se reactivó a mediados del mes pasado y se espera que el tercer tramo, que llega hasta la calle 146, se inaugure en marzo. Se trata del angoste de la rambla y la ampliación de un carril de cada lado de esa avenida, además de la incorporación de parquizado y luminarias, que se inició el año pasado en 131 y que, se proyecta, se prolongue hasta la 167.

La obra se enmarca en el ensanchamiento y mejora de las principales avenidas de la Ciudad, especialmente, las zonas de mayor tránsito vehicular, como ya ocurrió con la avenida 38 en San Carlos y la Diagonal 74, en la bajada de la Autopista.

Además, indicaron, se realizó un mejorado del segmento de tierra que abarca desde 167 a 173. En el tramo en ejecución, que abarca hasta la calle 146, también se prevé la construcción de nuevas veredas, desagües y sumideros.

El plan se lleva a cabo en el marco de los reclamos vecinales para la puesta en valor de la red vial de la Ciudad, la que registra un importante deterioro tanto en zonas productivas como de alto tránsito.

En ese contexto, en los últimos días también se inició la mejora de la pavimentación de la avenida 66, en el tramo comprendido entre las calles 141 y 157, también en Los Hornos.

Según se informó, en el mencionado tramo de Los Hornos se realizó el fresado de tres centímetros de espesor. Además, se repararon baches en el tramo intervenido y actualmente comenzaron las tareas de recolocación de la nueva carpeta asfáltica.

En paralelo, dijeron, también se llevaron a cabo obras viales en distintos barrios y citaron “la repavimentación de la calle 42 entre 200 y 203 (Lisandro Olmos), la ejecución de pavimento en la calle 23 entre 510 y 511 (Gonnet) y el recambio de losas en las intersección de 31 y 38 (San Carlos), en 13 y 524 (Tolosa), y en 13 y 32, y 1 y 41 del casco urbano”.

Los trabajos de reparación vial forman parte del plan de mantenimiento urbano que el Municipio inició el año pasado y que se propone finalizar en septiembre próximo. Según funcionarios del área de Planeamiento, para entonces el objetivo es haber completado el mejorado de más de 1.000 calles de tierra de barrios de la periferia, la pavimentación de alrededor de unas 500 nuevas cuadras, la construcción de puentes y la colocación de nuevas alcantarillas.

En ese sentido, advirtieron que el plan se encuentra a la mitad de la ejecución y advirtieron que continuará durante todo el año., al igual que los trabajos de bacheo.

El proyecto abarca la intervención de reparaciones viales en todos los barrios de la Ciudad por los que, sostienen en la Comuna, hasta ahora se han intervenido casi 300 calles, 71 de ellas con cordón cuneta, 83 con carpeta asfáltica 144 con trabajos de mejorado.

 

