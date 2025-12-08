Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |UNIVERSITARIO FESTEJÓ EN EL TORNEO PROYECCIÓN

El campeón de la B saldrá de un desempate

Montoro y Curuzú igualaron el primer puesto y deben jugar un partido definitorio. Va el miércoles. Bajaron a la B Ringuelet y Asociación Iris

El campeón de la B saldrá de un desempate

Montoro y Tricolores se repartieron los puntos / P. Di Berardino

8 de Diciembre de 2025 | 01:51
Edición impresa

La definición del Torneo Clausura de la Primera B de la Liga Amateur Platense tendrá un desenlace apasionante, ya que finalmente, tendrá que jugarse un partido de desempate entre Villa Montoro y Curuzú Cuatiá, que ayer terminaron igualados en el primer puesto (ambos con 35 puntos).

El equipo de la Feria, que necesitaba ganar sin depender de nadie para coronarse campeón, empató 2-2 con Tricolores, en el clásico de barrio que se jugó en la cancha de Porteño, sin público.

Los goles fueron de Nasso y Ruiz, de penal, para el “tricolor”; mientras que para el Villero anotaron Sánchez y Ramírez. Fue expulsado Beto Concha en la visita.

Mientras que Curuzú Cuatiá le ganó 3-2 a 5 de Mayo, en Ensenada, y aprovechó el empate de Villa Montoro para convertirse también en puntero del torneo.

El desempate decisivo se jugará el próximo miércoles, en cancha de neutral. En la semana, la liga resolverá en qué escenario tendrá lugar dicho partido.

El ganador del desempate final se consagrará campeón del Clausura, y además, quedará habilitado a jugar contra Peñarol, el campeón del Apertura, para determinar el primer ascenso a la máxima categoría liguista.

CÓMO SIGUE LA HISTORIA

Tras la finalización de la temporada, For Ever desplazó del primer puesto de la tabla acumulada Tricolores, y en consecuencia, tendrá su chance de regresar a Primera División. Deberá enfrentar, por el segundo ascenso, al perdedor de la final entre Peñarol vs. Montoro o Curuzú, que irán por el primer ascenso. El equipo que pierda de esa segunda final, tendrá una nueva posibilidad, cuando enfrente por la Promoción al Círculo Cultural Tolosano. Mientras que los dos equipos que perdieron la categoría (fueron los de peor promedio) son el Centro de Fomento Ringuelet e Iris.

Los demás resultados fueron los siguientes: For Ever, 2 Peñarol 2; Comunidad Rural 2, Defensores de City Bell 2; La Plata FC. 3, San Martín de Los Hornos 0; Expreso Rojo 1, Porteño 1; Argentino (J) 4, Talleres 0 y Romerense 1, Villa Lenci 0.

UNIVERSITARIO, CAMPEÓN

Por su parte, Universitario de Berisso se coronó campeón del Torneo Proyección, al derrotar por 3-1 a Unidos del Dique con los goles de Laxagüe (2) y Contreras. El descuento llegó a través de Duarte.

LAS MALVINAS, ELIMINADO

Las Malvinas, que había perdido 2-0 el partido de ida, no pudo revertir la historia y ayer no salió del empate ante Atlético Escobar FC (0-0), en la revancha celebrada en la cancha de Deportivo Armenio, y de esta forma, quedó eliminado del Torneo Federal Regional, en el que Unidos de Olmos jugará recién en la tercera fase.

OLMOS GOLEÓ EN EL CIERRE

En el último partido del Clausura, Unidos de Olmos, el tricampeón, goleó 6-2 al CC. Tolosano. Además, Gonnet 0, Everton 0; Alumni 1, CRISFA 2; Brandsen 0, Fomento 3; Iris 0, San Lorenzo 2; Alianza 1, CF. Ringuelet 0 y Estrella 1, CRIBA 1. El sábado, ADIP 1, Las Malvinas 0.

 

