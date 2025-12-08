Descendió Fortaleza con Palermo como DT

Fortaleza perdió 4-2 contra Botafogo en la última jornada del Brasileirao y de esta manera descendió a la Serie B de Brasil después de varias temporadas en Primera. El paraguayo Adam Bareiro (ex San Lorenzo y River) había convertido el segundo tanto de Fortaleza.

Martín Palermo había tomado el equipo en una situación muy difícil y había logrado una impresionante racha de partidos invictos, pero no fue suficiente para lograr el milagro en la última fecha.

La victoria de Inter de Porto Alegre 3-1 sobre Bragantino le permitió mantener la categoría. El ex Estudiantes Gabriel Mercado, a sus 38 años, abrió el camino para el triunfo del equipo gaúcho y cerró la cuenta un ex Gimnasia, el colombiano Johan Carbonero.

También descendió Ceará, que cayó 3-1 con Palmeiras. El paraguayo Ramón Sosa (ex Gimnasia) y el argentino José Manuel López convirtieron para el conjunto paulista.