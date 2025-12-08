Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |HOY JUEGA EL UNITED

Ganó Crystal Palace y está cuarto en la Premier

8 de Diciembre de 2025 | 01:55
Crystal Palace venció como visitante al Fulham por 2-1 en un partido llevado a cabo en el Craven Cottage.Los goles del encuentro fueron convertidos por Eddie Nketiah, a los 20 minutos del primer tiempo, y Marc Guehi, a los 43’ del complemento. Harry Wilson había puesto el empate a los 38’ de la etapa inicial.

Con este triunfo Crystal Palace escaló a la cuarta posición de la Liga de Inglaterra con 26 puntos, en puestos de Champions League, mientras que Fulham quedó decimoquinto con 17 unidades, a cuatro de la zona de descenso.

El encuentro comenzó a favor de ‘Las Águilas’ cuando tras una gran acción colectiva, Adam Wharton asistió a Nketiah, quien controló la pelota dentro del área y sacó un remate de derecha para vencer al arquero Bernd Leno. A poco del final de la primera parte empató Harry Wilson y cuando parecía que ambos equipos se repartirían los puntos en el Craven Cotage, Marc Guehi, de cabeza, puso el 2-1 definitivo.

En el otro duelo del domingo Brighton (7°) rescató un agónico empate 1-1 frente a West Ham (18°) con un gol a los 46 minutos del segundo tiempo de la mano de Georginio Rutter. Jarrod Bowen había logrado abrir el marcador a los 28’ del segundo tiempo.

 

