El calor, un agravante para la final que se jugará en Santiago

Racing es el primer clasificado a la final del Torneo Clausura, mientras que hoy se definirá su rival, que saldrá del clásico entre Gimnasia y Estudiantes. El sábado 13 de diciembre, a partir de las 21 horas, el estadio Único Madre de Ciudades será la sede para definir al nuevo campeón del fútbol argentino. Sin embargo, su designación sigue generando polémica, debido a las altas temperaturas que pueden perjudicar la salud de los jugadores y por el viaje que deberán hacer los hinchas, ya que dos equipos de la Provincia de Buenos Aires serán los que definirán el título.

En los últimos días, Santiago del Estero registró temperaturas muy altas, ya que hubo más de 38 grados y también sensaciones térmicas que superaron los 40.

Para la próxima semana, donde el partido será el gran plato fuerte, se esperan temperaturas muy altas. Sobre todo, para el horario en el que se jugará este gran partido. Más allá de que tanto la AFA como la Liga Profesional señalaron que la sede no se moverá y que se cumplirá con lo pautado tiempo atrás, habrá que ver si hay algún pedido oficial.

Sin dudas, la polémica no sólo hace foco en el viaje largo y también la distancia que deberán recorrer los hinchas de Racing y los de Gimnasia o Estudiantes, sino también por el calor agobiante que hará en el Único Madre de Ciudades, que puede perjudicar la salud tanto de los futbolistas como de los simpatizantes. Hasta el momento, Futbolistas Argentinos Agremiados no se manifestó al respecto y llama la atención que no salga a defender a los jugadores.

Cabe destacar que por los cuartos de final, en el partido que Estudiantes disputó con Central Córdoba por los cuartos de final, el termómetro en el estadio superó los 43 grados y la sensación térmica, los 50 grados.

Inclusive hubo casos de desmayos por el calor en las tribunas: en el duelo que disputó el Ferroviario con Racing, el pasado 3 de noviembre por la fase regular del Clausura, un hincha tuvo que ser asistido por una ambulancia en medio de un calor agobiante. Tuvo que ser trasladado por otros simpatizantes, ya que se desmayó. El encuentro fue demorado por unos minutos.