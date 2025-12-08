Vecinos de Gonnet obligados a vivir como en un desierto

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
Muchos habitantes de Gonnet y Villa Castells viven abastecidos con bidones de agua potable que les entrega, no todos los días, la empresa ABSA, en una distribución que, además, con las altas temperaturas, no alcanza para todos. El suministro domiciliario a través de las redes es magro y además el agua que sale de las canillas no es potable por exceso de sodio, de modo que la mayoría de los vecinos deben acudir diariamente al punto de distribución ubicado en 501 entre 15 y 16, pero en las últimas jornadas los que se agotaron, además de la paciencia vecinal, fueron los bidones.
“Hay una señora de unos 80 años de edad que viene en bicicleta, coloca el bidón en el carrito delantero y vuelve caminando unas quince cuadras hasta su casa. Y hay gente también mayor que camina unas veinte cuadras o más para poder tener agua potable en sus casas. Este problema viene ocurriendo desde hace unos diez años”, dijo a este diario un vecino afincado en cercanías de la calle Lacroze, a unas doce cuadras del punto de distribución instalado por ABSA.
Un verdadero desierto extendido a pocos kilómetros del Río de la Plata, también llamado por los conquistadores españoles como el “Mar dulce”, por su extensión y la condición no salada de su agua. Sin embargo, pese a ello, el agua potable para miles de vecinos se ha convertido en un tesoro difícil de obtener. La solución “provisoria” prevista en su momento por ABSA -entregar bidones- es el único recurso permanente con el que cuentan miles de pobladores. Se está incumpliendo, además, un fallo judicial que ordenó garantizar la entrega de agua corriente segura en el casco de Gonnet y, pasando las vías, en la zona de Villa Castells.
Esto significa que la “solución” que debió ser provisoria, cuando fracasó la construcción de un nuevo acueducto terminó convirtiéndose en un oasis en el desierto que, lejos de resolver el problema, profundiza el malestar y expone el incumplimiento de un fallo judicial que ordena garantizar agua segura en el barrio.
Tal como se publicó ayer en este diario, la escena se repite casi todos los días y se agrava los fines de semana largos, cuando el servicio no funciona. Según otro vecino tampoco las condiciones del lugar acompañan: “Los días de lluvia, la entrada es un desastre. Tenés que caminar entre charcos y barro para llevar un bidón. Es una vergüenza”, cuestionó. Y agregó: “Ni ABSA, los organismos de control o el Municipio se hacen cargo del incumplimiento del fallo judicial”.
Anteayer, desde las primeras horas de la mañana, decenas de vecinos se acercaron hasta el punto de entrega de ABSA para retirar su bidón diario. Pero se agotaron temprano y el camión de la empresa concesionaria tardó más de dos horas en regresar. “Llegué a las diez y ya no había. Volví a las once, a las once y media y al mediodía, pero recién apareció a las 12.14”, relató bajo el pleno sol un vecino de Villa Castells.
Los vecinos pagan las pertinentes facturas que cobra ABSA por un servicio que les presta menos que a medias. La necesidad de dirigirse a un lugar todos los días para conseguir agua bebible parece remitir a tiempos coloniales, cuando el agua se entregaba desde carros aguateros. Un sector de la capital de la Provincia se ha convertido desde hace una década en un calco del desierto del Sahara.
