Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV
Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV
¡Hasta hoy a las 15 podés participar del súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
"No compren nada en Pilar": Caputo cargó contra el intendente por el cobro de una tasa a supermercados
Los memes de la eliminación de Boca ante Racing, que dejó a River en Sudamericana
Punta Lara: quién era el joven que se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado
¡Atención! Mañana cierra el paso a nivel de 1 y 44: el mapa de desvíos y cuándo reabre
Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados
Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia
El álbum de fotos íntimo de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata
Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más
¿Inquilinos por siempre?: del sueño de la casa propia a pesadilla en Argentina
Cuenta DNI activó este lunes feriado una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense
La Justicia porteña trabaja en un índice para actualizar las indemnizaciones por despidos
La historia de una comunidad que lucha por sobrevivir tras la silenciosa desaparición de un lago
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España
La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024
Milei en la final de Polo y viaje a Oslo por la entrega del Nobel de la Paz
La Provincia insiste en que la deuda no es para financiar déficit
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
"Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria", sostuvo el ministro de Economía en redes sociales
Escuchar esta nota
El ministro de Economía Luis Caputo intensificó en las últimas horas su enfrentamiento con el intendente de Pilar, el peronista Federico Achával, llegando incluso a realizar un llamado explícito a la gente para que evite comprar en los supermercados de ese distrito de la zona norte del Conurbano bonaerense.
"No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente", posteó el funcionario nacional en su cuenta de X, en una inusual movida que apunta directamente a afectar el consumo en un lugar específico.
El foco de la disputa es la Tasa de Protección Ambiental. Este tributo fija una alícuota del 2% que se aplicará, a partir de diciembre, a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados que operan en Pilar.
Según la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la preocupación radica en que este recargo tendrá un impacto directo en el ticket final de los consumidores. La asociación ya solicitó una audiencia "urgente" con las autoridades municipales para manifestar los "graves perjuicios" que la medida generará, especialmente en las ventas de alto valor, como electrodomésticos, y en la crítica temporada de compras de Navidad y Año Nuevo.
No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente.— totocaputo (@LuisCaputoAR) December 8, 2025
Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria. pic.twitter.com/EbmxzVA9H7
Caputo respaldó enfáticamente la postura de la ASU, señalando: "Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria".
Días antes, Caputo ya había criticado la decisión del intendente Achával por subir impuestos "como si nada" a pesar de que el Gobierno nacional trabaja para reducirlos. “Mientras en LLA [La Libertad Avanza] trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca”, había expresado.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, se sumó a las críticas, compartiendo el mensaje de Caputo y acusando al intendente de Pilar de mostrar "una frivolidad e irresponsabilidad que lindan con la indecencia". Daza concluyó sentenciando: "Debemos rechazarlo, no convalidarlo, si queremos crecer y tener una mejor vida para todos los argentinos".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí