Súper Cartonazo por $3.000.000 y línea de $300.000: los números de este lunes 8 de diciembre

Política y Economía

"No compren nada en Pilar": Caputo cargó contra el intendente por el cobro de una tasa a supermercados

"Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria", sostuvo el ministro de Economía en redes sociales

"No compren nada en Pilar": Caputo cargó contra el intendente por el cobro de una tasa a supermercados
8 de Diciembre de 2025 | 09:52

Escuchar esta nota

El ministro de Economía Luis Caputo intensificó en las últimas horas su enfrentamiento con el intendente de Pilar, el peronista Federico Achával, llegando incluso a realizar un llamado explícito a la gente para que evite comprar en los supermercados de ese distrito de la zona norte del Conurbano bonaerense.

"No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente", posteó el funcionario nacional en su cuenta de X, en una inusual movida que apunta directamente a afectar el consumo en un lugar específico.

El foco de la disputa es la Tasa de Protección Ambiental. Este tributo fija una alícuota del 2% que se aplicará, a partir de diciembre, a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados que operan en Pilar.

Según la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la preocupación radica en que este recargo tendrá un impacto directo en el ticket final de los consumidores. La asociación ya solicitó una audiencia "urgente" con las autoridades municipales para manifestar los "graves perjuicios" que la medida generará, especialmente en las ventas de alto valor, como electrodomésticos, y en la crítica temporada de compras de Navidad y Año Nuevo.

Caputo respaldó enfáticamente la postura de la ASU, señalando: "Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria".

Días antes, Caputo ya había criticado la decisión del intendente Achával por subir impuestos "como si nada" a pesar de que el Gobierno nacional trabaja para reducirlos. “Mientras en LLA [La Libertad Avanza] trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca”, había expresado.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, se sumó a las críticas, compartiendo el mensaje de Caputo y acusando al intendente de Pilar de mostrar "una frivolidad e irresponsabilidad que lindan con la indecencia". Daza concluyó sentenciando: "Debemos rechazarlo, no convalidarlo, si queremos crecer y tener una mejor vida para todos los argentinos".

