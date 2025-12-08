Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional

El Ministerio de Salud de la Nación volvió a encender la alarma por sarampión luego de confirmarse un caso en un niño de dos años y cuatro meses en Santa Elena, Entre Ríos. El diagnóstico, verificado por el Laboratorio Nacional de Referencia mediante rt-PCR, motivó una alerta sanitaria que insta a reforzar la vacunación y la vigilancia clínica en todo el país.

El pequeño había comenzado con fiebre alta, erupción cutánea y síntomas respiratorios a fines de noviembre. Tras una primera evaluación en un centro local, las pruebas iniciales no fueron concluyentes y se enviaron nuevas muestras para confirmar la sospecha. Hoy permanece aislado junto a su familia, en buen estado general y con la única dosis de triple viral que corresponde a su edad. La investigación apunta a un posible contagio durante un viaje reciente a la ciudad santafesina de Casilda.

Las autoridades provinciales identificaron a los contactos estrechos y activaron el seguimiento para verificar su estado de salud y sus esquemas de vacunación. Además, se reunió de urgencia la comisión asesora encargada de vigilar y controlar la enfermedad, que trabaja en coordinación con los equipos sanitarios de Santa Fe y de la Nación.

El caso ocurre en un momento delicado para la región: las Américas ya no son consideradas un territorio libre de transmisión endémica de sarampión. Por eso, la cartera sanitaria insiste en completar las vacunas y consultar rápidamente ante fiebre o brotes en la piel, dos señales clave que requieren atención inmediata.