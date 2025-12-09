Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cumbre en Gimnasia por la continuidad del DT: los detalles del primer encuentro entre Zaniratto y la dirigencia

9 de Diciembre de 2025 | 18:06

En el marco de la despedida del plantel en el predio de Estancia Chica, hoy se llevó a cabo la primera reunión entre la flamante dirigencia y Fernando Zaniratto. Si bien aún no puede hablarse de una confirmación del entrenador en el cargo, las partes consideraron “positivo” el primer encuentro, que tendrá una segunda parte en las próximas horas.

Fueron algo más de dos horas de reunión, durante las cuales las partes expusieron sus ideas y proyectos para el futuro inmediato del fútbol albiazul. El contacto, ameno, dejó buenas sensaciones para la continuidad de Fernando Zaniratto al frente del plantel, aunque aún no se puede hablar de un acuerdo total. Sin embargo, el primer cara va cara ratificó las intenciones de mantener a Zaniratto como técnico para el 2026.

De la reunión formó parte el nuevo Secretario técnico, Germán Brunatti, quien fue presentado formalmente al plantel, cuerpo técnico y staff. Luego de algunos días de una suerte de transición o doble comando, Brunatti (con pasado en el Grupo City y en Atlas) se metió de lleno en las reuniones para comenzar a planificar 2026, aunque en esta primera reunión no se profundizó acerca de nombres propios de un plantel que tendrá muchos cambios en su conformación.

Fernando Zaniratto ganó 7 de los 10 partidos que dirigió durante sus dos interinatos en 2025, con la mancha de que dos de las tres derrotas fueron en los clásicos. Igualmente, tanto la nueva conducción como Brunatti valoran el trabajo realizado por el entrenador, que sacó a flote a un equipo que estaba muy comprometido para mantener la categoría. La clasificación a las semifinales y la adaptación del DT al proyecto planteado desde la conducción futbolística abren la puerta a una continuidad de Lucho, que quedaría sellada luego de una nueva reunión en la que se avanzará en cuestiones contractuales.

