Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense

Rodolfo Eduardo Maldonado Tanquias, médico neonatólogo, enfrentará desde el próximo 19 de marzo un debate oral como presunto autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, en perjuicio de la hija de su pareja.

El hecho habría ocurrido en 2018 y, según la fiscal que investigó el caso, Virginia Bravo, “sin poder precisar con exactitud la fecha de inicio pero desde temprana edad de la niña y hasta el 29 de enero de 2018, en circunstancias que E.M.R. -por entonces de 11 años de edad- quedaba al cuidado del esposo de su progenitora o en ausencia momentánea de ésta, en el domicilio ubicado en (...) aprovechándose el mismo de la convivencia en el seno familiar y utilizando a su favor la situación de indefensión total de la niña, la sometió a reiterados tocamientos en sus partes íntimas por encima y debajo de la ropa, incluso en oportunidad de revisarla en su condición de médico pediatra, como así la alzaba produciendo movimientos de frotamiento en el cuerpo de la niña”.

“Que estas conductas abusivas prolongadas en el tiempo determinaron serios trastornos psiquiátricos y psicológicos en la menor -al límite de desarrollar conductas autolíticas-, y demandaron la intervención interdisciplinaria de profesionales de la salud mental principalmente, hasta la actualidad”, agregó en el requerimiento de elevación a juicio.

Por esta grave imputación, Maldonado Tanquias, que cuenta con la defensa letrada de los abogados Christian Parodi y Fernando Palazzo, llegará al proceso detenido. Si bien el juez de garantías Agustín Crispo le había otorgado una morigeración de las condiciones de detención, como fue apelada, nunca se hizo efectiva y ahora ya tiene muy próximo el inicio del debate.

Las audiencias serán desarrolladas ante el Tribunal Oral III de nuestra ciudad, con la integración de los jueces Santiago Paolini, Ernesto Domenech y Andrés Vitali y, en principio, tiene previsto una duración de tres jornadas.