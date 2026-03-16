Milei y Adorni, juntos en medio del escándalo

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El presidente iría hoy con el jefe de Gabinete a Córdoba, en otra señal de respaldo. El funcionario dijo que fue un error pero no un delito
De regreso en el país, tras la gira que encabezó por Estados Unidos y España, el presidente, Javier Milei, retomará hoy su agenda local con una actividad prevista en Córdoba, donde se espera que participe de un evento en la Bolsa de Comercio provincial. Según se anticipó en la previa, el mandatario viajaría acompañado por Manuel Adorni. Sería la primera señal de apoyo en público, luego del respaldo que el libertario le dedicó en redes sociales al jefe de Gabinete, en medio del escándalo que supuso la decisión de sumar a su esposa Bettina Angeletti a la comitiva oficial que viajó a Nueva York y mientras es investigado por otro vuelo que realizó en febrero a Punta del Este.
Anoche el funcionario oriundo de La Plata volvió a hablar del asunto y pidió disculpas: “Fue una pésima decisión, un error, pero no un delito”.
Milei regresó al país en la mañana de ayer, tras su visita a la capital española, donde participó del Madrid Economic Forum 2026 y mantuvo reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional.
Tras aterrizar en la Argentina,tiene programado asistir a la Bolsa de Comercio de Córdoba para exponer en una actividad que contará también con la palabra de Manuel Tagle, presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.
En tanto que la presencia de Adorni en la provincia mediterránea marcaría la reaparición pública del funcionario en una actividad oficial, luego del revuelo que generó la inclusión de su esposa en el viaje presidencial a Estados Unidos y el vuelo a Punta del Este que lo puso en el ojo de la tormenta en las últimas horas.
Cuando trascendió que su mujer lo había acompañado a Nueva York, el jefe de Gabinete se excusó en una entrevista televisiva que había ido a “deslomarse” a la ciudad estadounidense y que por eso quería que lo acompañara su esposa.
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La expresión utilizada reavivó la polémica, lo que obligó a una suerte de disculpa por parte de Adorni, quien habló de una palabra “desafortunada” y admitió: “La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”.
También aclaró en en una entrevista que su mujer “fue una invitada del Presidente” y aseguró que “probablemente” no vuelva a viajar al exterior con él “porque es exponerse a que a una manga de seres llenos de maldad y dañinos y con miles de intereses nos ataque”, se defendió.
Sobre Adorni -que en todo momento fue respaldado por el Gobierno- circuló también el video de un viaje familiar en un jet privado que lo llevó a Punta del Este, donde fue hospedado por el conductor de la TV Pública, Marcelo Grandio. La Justicia también lo investiga.
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