Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Tras el viaje de la esposa del platense a Nueva York en el avión oficial

Milei y Adorni, juntos en medio del escándalo

El presidente iría hoy con el jefe de Gabinete a Córdoba, en otra señal de respaldo. El funcionario dijo que fue un error pero no un delito

Milei y Adorni, juntos en medio del escándalo

Adorni y Milei se mostrarían juntos en Córdoba / web

16 de Marzo de 2026 | 02:09
Edición impresa

De regreso en el país, tras la gira que encabezó por Estados Unidos y España, el presidente, Javier Milei, retomará hoy su agenda local con una actividad prevista en Córdoba, donde se espera que participe de un evento en la Bolsa de Comercio provincial. Según se anticipó en la previa, el mandatario viajaría acompañado por Manuel Adorni. Sería la primera señal de apoyo en público, luego del respaldo que el libertario le dedicó en redes sociales al jefe de Gabinete, en medio del escándalo que supuso la decisión de sumar a su esposa Bettina Angeletti a la comitiva oficial que viajó a Nueva York y mientras es investigado por otro vuelo que realizó en febrero a Punta del Este.

Anoche el funcionario oriundo de La Plata volvió a hablar del asunto y pidió disculpas: “Fue una pésima decisión, un error, pero no un delito”.

Milei regresó al país en la mañana de ayer, tras su visita a la capital española, donde participó del Madrid Economic Forum 2026 y mantuvo reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional.

Tras aterrizar en la Argentina,tiene programado asistir a la Bolsa de Comercio de Córdoba para exponer en una actividad que contará también con la palabra de Manuel Tagle, presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

En tanto que la presencia de Adorni en la provincia mediterránea marcaría la reaparición pública del funcionario en una actividad oficial, luego del revuelo que generó la inclusión de su esposa en el viaje presidencial a Estados Unidos y el vuelo a Punta del Este que lo puso en el ojo de la tormenta en las últimas horas.

Cuando trascendió que su mujer lo había acompañado a Nueva York, el jefe de Gabinete se excusó en una entrevista televisiva que había ido a “deslomarse” a la ciudad estadounidense y que por eso quería que lo acompañara su esposa.

LE PUEDE INTERESAR

Karina Milei mira más áreas de influencia de Santiago Caputo: ¿va por la SIDE y ARCA?

LE PUEDE INTERESAR

El poder territorial en tiempo de cambios

La expresión utilizada reavivó la polémica, lo que obligó a una suerte de disculpa por parte de Adorni, quien habló de una palabra “desafortunada” y admitió: “La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”.

También aclaró en en una entrevista que su mujer “fue una invitada del Presidente” y aseguró que “probablemente” no vuelva a viajar al exterior con él “porque es exponerse a que a una manga de seres llenos de maldad y dañinos y con miles de intereses nos ataque”, se defendió.

Sobre Adorni -que en todo momento fue respaldado por el Gobierno- circuló también el video de un viaje familiar en un jet privado que lo llevó a Punta del Este, donde fue hospedado por el conductor de la TV Pública, Marcelo Grandio. La Justicia también lo investiga.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

La lesión de Kadijevic, eje de las críticas al DT

Los números de la suerte del lunes 16 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Arranca el paro universitario: alertan por impacto en colegios de la UNLP

VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora

Con varias dudas prepara el viaje a Tucumán

Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente

Karina Milei mira más áreas de influencia de Santiago Caputo: ¿va por la SIDE y ARCA?
Últimas noticias de Política y Economía

Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

Complicaciones en las provincias por otra fuerte caída de recursos

Cristina debe declarar en Comodoro Py y la militancia se moviliza

Karina Milei mira más áreas de influencia de Santiago Caputo: ¿va por la SIDE y ARCA?
Espectáculos
Ricky Sarkany y el recuerdo de su hija Sofía, a casi cinco años de su fallecimiento: "Siento que está acá con nosotros"
Luciana, ex Gran Hermano, detenida y acusada de "viuda negra": la defensa negó el robo y denunció violación
La filosa pregunta de Mirtha Legrand a Moria Casán sobre Susana Giménez
Arrestaron a Luciana, exGran Hermano, por haber robado a un turista
La agenda completa de espectáculos: qué ver este fin de semana en La Plata
Información General
Cansancio al inicio de año: por qué algunos arrancan ya agotados
Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
Deportes
VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora
Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente
“El equipo tiene que mejorar en ciertos aspectos defensivos”
La lesión de Kadijevic, eje de las críticas al DT
Con varias dudas prepara el viaje a Tucumán
Policiales
El momento de la verdad: darán el fallo por el crimen de Kim Gómez
Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio
En el brutal asalto a un kiosco, un policía herido
La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla