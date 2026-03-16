Bancarios acuerdan un aumento del 2,9% y el básico supera los $2.180.000

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Los bancarios anunciaron que acordaron un nuevo aumento salarial con las cámaras empresariales del sector, en base a la inflación y acumulan una suba del 5,9 por ciento en lo que va de 2026 sobre los salarios de diciembre.
La actualización de la paritaria salarial establece un alza del 2,9 por ciento sobre los sueldos de febrero, en línea con la inflación.
Según indicaron desde el gremio, el ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.
Con el nuevo aumento anunciado, el sueldo básico del sector queda en 2.187.023,79 pesos.
El acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central establece que el retroactivo deberá ser abonado con los salarios de marzo.
La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre.
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Con el ajuste, el monto llega a 1.949.656,06 pesos en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.
Desde el gremio que los nuclea, la Asociación Bancaria remarcaron en un comunicado que “de esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.
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