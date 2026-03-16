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Pronóstico del tiempo: calor y lluvias este lunes en La Plata y emiten alerta amarilla para mañana

Pronóstico del tiempo: calor y lluvias este lunes en La Plata y emiten alerta amarilla para mañana
16 de Marzo de 2026 | 07:12

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La semana comienza inestable en La Plata y alrededores, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Tras un amanecer soleado, el lunes podría presentarse con chaparrones por la mañana, tormentas aisladas hacia la tarde y cielo mayormente nublado en horas de la noche. 

A su vez se espera para hoy ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 21 grados y máxima de 29.

Martes con alerta amarilla

Para el martes se prevén tormentas a lo largo de la jornada, con ráfagas de viento que en la tarde alcanzarían hasta 59 kilómetros por hora y temperatura que se ubicarán entre 20 y 26 grados.

A raíz del pronóstico, en La Plata la Municipalidad dispuso el Nivel de Atención del Riesgo 'Amarillo' por tormentas para el martes 17.

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"Se establece el Nivel de Atención del Riesgo 'Amarillo' por tormentas entre la mañana y la tarde del martes en la ciudad de La Plata; algunas podrían ser localmente fuertes con ráfagas, caída de granizo y chaparrones intensos", detalló la Comuna en su parte hidrometeorológico.

Frente a esta situación, se pusieron en marcha trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Recomendaciones

Se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro durante el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.

¿Y el miércoles?

En tanto que el miércoles los platenses tendrán una jornada con cielo mayormente nublado a algo nublado, vientos leves y marcas de temperatura entre 13 y 25 grados, se acuwrdo con el SMN.

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