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Política y Economía |Ante el tribunal oral federal Nº7

Cristina debe declarar en Comodoro Py y la militancia se moviliza

Será mañana, cuando sea trasladada en el marco de la causa Cuadernos. Convocan a una vigilia en la puerta de San José 1111

Cristina debe declarar en Comodoro Py y la militancia se moviliza

cristina kirchner, del balcón a comodoro py/web

16 de Marzo de 2026 | 02:10
Edición impresa

Con la convocatoria de la militancia a una vigilia en la puerta de su casa, la expresidenta Cristina Kirchner será trasladada mañana a los tribunales de Comodoro Py, donde se espera que declare en el marco de la investigación por la causa Cuadernos. A través de las redes sociales, organizaciones kirchneristas llamaron a la campaña “Argentina con Cristina”, para manifestarse en la esquina de San José 1111 desde las 7 de la mañana.

Se espera que la expresidenta, que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en ese domicilio de Constitución, tras la condena por la causa Vialidad, preste declaración a las 9 de la mañana en el salón Auditorium de los tribunales de Comodoro Py, en esta ocasión, por la causa Cuadernos.

Según trascendió, se espera que la exmandataria sea trasladada por su propia custodia. En ese contexto, organizaciones kirchneristas lanzaron a través de las redes sociales la consigna de que el presidente “Milei arma una farsa judicial para tapar su desastre. Quiere que Cristina siga presa”. Y, en esa línea, convocaron: “Nosotros vamos a estar con ella” desde las 7 de la mañana “hasta que vuelva Cristina”.

La declaración de mañana se enmarca en el primer compromiso judicial de Fernández de Kirchner tras la ratificación de la condena de la causa Vialidad. La movida se da en medio de una fuerte confrontación política entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza. Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el pasado 1º de marzo, el presidente, Javier Milei, había anticipado nuevas condenas. Sin mencionarla, les gritó a los legisladores peronistas: “¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

La decisión de que Cristina sea indagada en persona la tomó el Tribunal Oral Federal Nº7 la semana pasada, al rechazar el pedido de nulidad que partió desde la defensa de la exmandataria y de otros imputados, que argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Para el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formar parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

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El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre 2003 y 2015. La fiscal Fabiana León fue quien intervino para responder a los planteos de las 68 personas imputadas que buscaron cuestionar el proceso.

 

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