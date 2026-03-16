Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio

El fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, solicitó al cierre de la semana anterior la elevación a juicio de la causa que tiene imputado a Gustavo Javier Echeveguren como autor del delito de homicidio agravado criminis causa. El hecho ocurrió el 13 de noviembre de 2025 en una vivienda de la calle 473 entre 15 A y 17 de City Bell y tuvo como víctima a la reconocida psiquiatra Virginia Franco.

Según la requisitoria fiscal, “del estudio de las constancias reunidas en autos surgen indicios vehementes para sostener que aproximadamente a las 09.30 horas de la mañana del día jueves 13 de noviembre de 2025, una persona del sexo masculino que se desempeñaba como jardinero en el domicilio ubicado en calle 473 entre 15 A y 17 de la localidad de City Bell; siendo atendido por la víctima de autos, se presentó en el mismo y una vez dentro, en ocasión que se apoderaba de distintos bienes, es advertido por la víctima, a la que golpeó y apuñaló varias veces hasta finalmente, darle muerte; para poder consumar el robo y lograr su impunidad”.

La autopsia reveló la variedad y gravedad de las heridas sufridas por Franco en el ataque.

“...En lo que respecta al examen traumatológico se pueden observar múltiples lesiones de origen traumático en extremidad cefálica y miembros superiores tales como heridas cortantes y hematomas. Las heridas cortantes resultan una variedad de heridas por arma blanca cuyo agente lesionante es el filo y cuyo mecanismo de producción es el apoyo de dicho filo sobre la piel con posterior deslizamiento rectilíneo del mismo seccionando los tejidos; en ellas predomina el largo sobre la profundidad”, reveló el informe forense.

“En lo que respecta a los hematomas son una variedad superficial de contusión en la cual el agente lesionante es un elemento duro y romo, sin filo y cuyo mecanismo de acción es el golpe y/o choque de dicho elemento con o contra la superficie corporal, con una intensidad tal que logran la ruptura de vasos sanguíneos superficiales”, agregó el autopsiante.

Un elemento clave en este caso es que las lesiones descriptas a nivel de manos y antebrazos de la psiquiatra constituyen para los investigadores signos claros de defensa. Es decir Franco peleó por su vida.

Basando el caso en distintos testimonios, el fiscal Garganta indicó que “existen elementos de cargo probatorios suficientes para sostener que el imputado de autos, Gustavo Javier Echeveguren, ha participado en la comisión del hecho referido y calificado, en el rango de autor”.

Incluso, según determinó un peritaje, “no es posible excluir al encartado Gustavo Javier Echeveguren , ni a un individuo de sexo masculino perteneciente al mismo linaje paterno, como posible generador del material genético masculino detectado en la muestra correspondiente al hisopado ungueal de dedo anular mano derecha de la víctima”.

Ahora el expediente se encuentra con los traslados de ley y es probable que la defensa técnica del acusado pueda plantear, al menos, algún cambio en la imputación en busca de una figura menos gravosa o, directamente, pese a la profusa carga probatoria que habría en su contra, plantear algún descargo exculpatorio.

SOSPECHAS Y UN GIRO REPENTINO

Como se recordará, cuando estalló el caso, se depositaron las primeras sospechas en una pareja allegada a la víctima, que le manejaba las cuentas y las redes sociales y se hablaba de un móvil económico para darle muerte.

Sin embargo, con el correr de los días, la pista fue girando hacia las personas que realizaban tareas de jardinería en el lugar.

En una nota periodística, Armando, familiar de Franco, adelantó “mi cuñada tenía dificultades para manejar su computadora y sus cuentas, tarea que le hacía en vida mi hermano, el esposo fallecido el 15 de abril de 2024”. Y profundizó: “Ella era cero por su edad, próxima a los 70, no manejaba absolutamente nada, y mi hermano le hacía todos los movimientos. Estaba jubilada de IPS y seguía trabajando particularmente”.

Por eso inicialmente la mirada recaló en los encargados de realizar esas tareas, pero como después nació la otra pista, Armando fue muy claro: “No queremos acusar a un perejil”.

Héctor Tassino, referente del barrio y amigo cercano de la psiquiatra, también describió el malestar que se vive en el barrio.

Contó que Franco estaba muy preocupada por la inseguridad y que incluso se involucraba en iniciativas vecinales para mejorar la convivencia. “Era solidaria, estaba siempre pendiente de todos”, resumió.

Trabajadores del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero también tuvieron palabras de elogio para Virginia Franco. “Fue ejemplar en su desempeño profesional, habiendo sido guía y referente de quienes nos formamos en el hospital”.

“Responsable, ética, valiente, siempre abanderada de causas justas. Respetuosa de sus pacientes, quienes siempre la recuerdan con afecto. Mujer de convicciones firmes, apasionada por la vida, alegre. De gran sentido estético, solidaria, inolvidable”, concluyeron.