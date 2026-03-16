Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LA MUERTE DE LA PSIQUIATRA VIRGINIA FRANCO

Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio

Para el fiscal Garganta, la instrucción está terminada. El caso tiene un detenido como autor del delito de homicidio criminis causa

Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio

La psiquiatra Virginia Franco fue asesinada a golpes y puñaladas / Web

16 de Marzo de 2026 | 03:14
Edición impresa

El fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, solicitó al cierre de la semana anterior la elevación a juicio de la causa que tiene imputado a Gustavo Javier Echeveguren como autor del delito de homicidio agravado criminis causa. El hecho ocurrió el 13 de noviembre de 2025 en una vivienda de la calle 473 entre 15 A y 17 de City Bell y tuvo como víctima a la reconocida psiquiatra Virginia Franco.

Según la requisitoria fiscal, “del estudio de las constancias reunidas en autos surgen indicios vehementes para sostener que aproximadamente a las 09.30 horas de la mañana del día jueves 13 de noviembre de 2025, una persona del sexo masculino que se desempeñaba como jardinero en el domicilio ubicado en calle 473 entre 15 A y 17 de la localidad de City Bell; siendo atendido por la víctima de autos, se presentó en el mismo y una vez dentro, en ocasión que se apoderaba de distintos bienes, es advertido por la víctima, a la que golpeó y apuñaló varias veces hasta finalmente, darle muerte; para poder consumar el robo y lograr su impunidad”.

La autopsia reveló la variedad y gravedad de las heridas sufridas por Franco en el ataque.

“...En lo que respecta al examen traumatológico se pueden observar múltiples lesiones de origen traumático en extremidad cefálica y miembros superiores tales como heridas cortantes y hematomas. Las heridas cortantes resultan una variedad de heridas por arma blanca cuyo agente lesionante es el filo y cuyo mecanismo de producción es el apoyo de dicho filo sobre la piel con posterior deslizamiento rectilíneo del mismo seccionando los tejidos; en ellas predomina el largo sobre la profundidad”, reveló el informe forense.

“En lo que respecta a los hematomas son una variedad superficial de contusión en la cual el agente lesionante es un elemento duro y romo, sin filo y cuyo mecanismo de acción es el golpe y/o choque de dicho elemento con o contra la superficie corporal, con una intensidad tal que logran la ruptura de vasos sanguíneos superficiales”, agregó el autopsiante.

Un elemento clave en este caso es que las lesiones descriptas a nivel de manos y antebrazos de la psiquiatra constituyen para los investigadores signos claros de defensa. Es decir Franco peleó por su vida.

LE PUEDE INTERESAR

En el brutal asalto a un kiosco, un policía herido

LE PUEDE INTERESAR

La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App

Basando el caso en distintos testimonios, el fiscal Garganta indicó que “existen elementos de cargo probatorios suficientes para sostener que el imputado de autos, Gustavo Javier Echeveguren, ha participado en la comisión del hecho referido y calificado, en el rango de autor”.

Incluso, según determinó un peritaje, “no es posible excluir al encartado Gustavo Javier Echeveguren , ni a un individuo de sexo masculino perteneciente al mismo linaje paterno, como posible generador del material genético masculino detectado en la muestra correspondiente al hisopado ungueal de dedo anular mano derecha de la víctima”.

Ahora el expediente se encuentra con los traslados de ley y es probable que la defensa técnica del acusado pueda plantear, al menos, algún cambio en la imputación en busca de una figura menos gravosa o, directamente, pese a la profusa carga probatoria que habría en su contra, plantear algún descargo exculpatorio.

SOSPECHAS Y UN GIRO REPENTINO

Como se recordará, cuando estalló el caso, se depositaron las primeras sospechas en una pareja allegada a la víctima, que le manejaba las cuentas y las redes sociales y se hablaba de un móvil económico para darle muerte.

Sin embargo, con el correr de los días, la pista fue girando hacia las personas que realizaban tareas de jardinería en el lugar.

En una nota periodística, Armando, familiar de Franco, adelantó “mi cuñada tenía dificultades para manejar su computadora y sus cuentas, tarea que le hacía en vida mi hermano, el esposo fallecido el 15 de abril de 2024”. Y profundizó: “Ella era cero por su edad, próxima a los 70, no manejaba absolutamente nada, y mi hermano le hacía todos los movimientos. Estaba jubilada de IPS y seguía trabajando particularmente”.

Por eso inicialmente la mirada recaló en los encargados de realizar esas tareas, pero como después nació la otra pista, Armando fue muy claro: “No queremos acusar a un perejil”.

Héctor Tassino, referente del barrio y amigo cercano de la psiquiatra, también describió el malestar que se vive en el barrio.

Contó que Franco estaba muy preocupada por la inseguridad y que incluso se involucraba en iniciativas vecinales para mejorar la convivencia. “Era solidaria, estaba siempre pendiente de todos”, resumió.

Trabajadores del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero también tuvieron palabras de elogio para Virginia Franco. “Fue ejemplar en su desempeño profesional, habiendo sido guía y referente de quienes nos formamos en el hospital”.

“Responsable, ética, valiente, siempre abanderada de causas justas. Respetuosa de sus pacientes, quienes siempre la recuerdan con afecto. Mujer de convicciones firmes, apasionada por la vida, alegre. De gran sentido estético, solidaria, inolvidable”, concluyeron.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

Los números de la suerte del lunes 16 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

La lesión de Kadijevic, eje de las críticas al DT

VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora

Arranca el paro universitario: alertan por impacto en colegios de la UNLP

Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente

Con varias dudas prepara el viaje a Tucumán

Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E
Últimas noticias de Policiales

El momento de la verdad: darán el fallo por el crimen de Kim Gómez

En el brutal asalto a un kiosco, un policía herido

La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App

Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
La Ciudad
Arranca el paro universitario: alertan por impacto en colegios de la UNLP
Alerta en San Carlos por intento de usurpación
Qué delitos cometen los menores en Argentina y qué ocurre en la Provincia
Ascensores: otro pedido por el libro digital
Químicos piden reforzar la gestión ambiental en las aguas de la Provincia
Espectáculos
Ricky Sarkany y el recuerdo de su hija Sofía, a casi cinco años de su fallecimiento: "Siento que está acá con nosotros"
Luciana, ex Gran Hermano, detenida y acusada de "viuda negra": la defensa negó el robo y denunció violación
La filosa pregunta de Mirtha Legrand a Moria Casán sobre Susana Giménez
Arrestaron a Luciana, exGran Hermano, por haber robado a un turista
La agenda completa de espectáculos: qué ver este fin de semana en La Plata
Deportes
VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora
Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente
“El equipo tiene que mejorar en ciertos aspectos defensivos”
La lesión de Kadijevic, eje de las críticas al DT
Con varias dudas prepara el viaje a Tucumán
Información General
Cansancio al inicio de año: por qué algunos arrancan ya agotados
Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla