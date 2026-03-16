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La Ciudad |Ocurrió en 133 entre 34 y 35

Alerta en San Carlos por intento de usurpación

El propietario de un lote denunció en reiteradas oportunidades el ingreso de personas a su predio y teme una ocupación

Alerta en San Carlos por intento de usurpación

El lote del vecino que corrió riesgo de toma / whatsapp

16 de Marzo de 2026 | 02:09
Edición impresa

Un nuevo episodio vinculado a la ocupación de terrenos generó preocupación entre vecinos de La Plata. Esta vez, el conflicto se registró en la localidad de San Carlos, donde el propietario de un lote denunció que personas ingresaron a su propiedad sin autorización.

Según relató el hombre, la situación ocurrió en un predio ubicado en 133 entre 34 y 35. De acuerdo con su testimonio, al llegar al lugar advirtió la presencia de personas dentro del terreno, lo que encendió nuevamente la alarma sobre un posible intento de toma.

El denunciante sostuvo que no se trata de un hecho aislado. Aseguró que ya atravesó situaciones similares anteriormente y que en reiteradas oportunidades realizó presentaciones ante las autoridades para advertir sobre lo que estaba ocurriendo y pedir intervención.

Sin embargo, señaló que hasta el momento no recibió respuestas concretas, por lo que expresó su preocupación ante la posibilidad de que el lote termine siendo ocupado de manera permanente.

En ese contexto, el vecino también compartió un video registrado ayer por la tarde en el que se observa humo saliendo desde el interior del predio. A raíz de esa situación, debieron intervenir los bomberos para controlar el foco y evitar que el incidente pasara a mayores.

Este caso, trajo a escena una vez más una problemática que preocupa a los vecinos de distintas partes de la Región. Una situación similar se había denunciado hace apenas dos semanas en la zona de Villa Castells. Allí, vecinos manifestaron su preocupación por la aparición de construcciones precarias en calle 4 entre 502 y 503, en un sector lindero a un arroyo.

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De acuerdo con el testimonio de frentistas, en los últimos días comenzaron a levantarse casillas en un área que no estaría habilitada para edificar. “Preocupa que esto siga creciendo sin ningún tipo de control, sobre todo porque es una zona que no está habilitada para construir”, señalaron en ese momento.

 

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