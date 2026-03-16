Delito fuera de control: otro ataque con disparos estremeció a la Ciudad

Un violento robo a mano armada se registró en las últimas horas frente a una verdulería, donde dos delincuentes en moto interceptaron a los propietarios del comercio cuando cerraban el local y escaparon con la recaudación del día. Ocurrió en el local “Aylen”, de 66 y 29.

Según la denuncia, junto a su pareja y una hermana estaban por salir a bordo de su combi Mercedes Benz Sprinter blanca, cuando sobrevino el asalto.

Los sospechosos se detuvieron a cada lado del vehículo y, casi de inmediato, extrajeron armas de fuego con las que comenzaron a amenazar a las víctimas.

De acuerdo al testimonio de quienes padecieron el ataque, los delincuentes exigían a los gritos la entrega del dinero. “Dame el bolso, dame la plata o te disparo”, repetían mientras apuntaban con las armas. Uno de los asaltantes descendió de la moto que estaba del lado del conductor y rompió el vidrio de la puerta del vehículo para presionar a la víctima y exigirle la recaudación.

Al mismo tiempo, el otro motochorro se acercó a la denunciante, la apuntó con un arma y efectuó dos disparos intimidatorios. Ante la situación, el hombre entregó el bolso donde llevaba el dinero del día.

Tras apoderarse del botín, los asaltantes escaparon a toda velocidad por 29 en dirección a 70. Según se detalló, se llevaron un bolso tejido de colores azul, negro y blanco que contenía unos 600.000 pesos en efectivo, además de algunas boletas de compras y un desodorante en aerosol.

Luego del hecho, los damnificados recogieron del suelo dos vainas servidas y un proyectil que habían quedado en el lugar y los guardaron en una bolsa de nylon antes de dirigirse a la comisaría para realizar la denuncia.

En la declaración, señalaron que no pudieron identificar a los asaltantes, ya que ambos llevaban cascos negros y vestían ropa oscura. Solo pudo estimar que serían jóvenes de entre 18 y 20 años, de contextura delgada y estatura alta. También indicó que las motos parecían ser de unos 250cc y que las armas utilizadas eran cortas.