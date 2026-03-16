Taxistas reclaman por el estado de los semáforos de la Ciudad

Un sector de los taxistas de la Ciudad pidió que se ponga en valor el sistema de semáforos de La Plata, ya que muchos “no son legibles” y esto puede provocar accidentes de tránsito, totalmente prevenibles.

A través de un proyecto de ordenanza presentado con la firma de Juan Carlos Berón, secretario general del Sindicato Unión Conductores de Taxis, se reclamó por el estado de las señales lumínicas. Según los fundamentos del proyecto, el diagnóstico es alarmante: el 90% de los semáforos de la ciudad no son legibles a media distancia, y apenas un 10% cuenta con segunderos funcionando correctamente.

“Las luces verde, roja o amarilla prácticamente no se ven bien de día”, indica el documento.

Para los conductores profesionales, esta falta de visibilidad no es solo un problema de infraestructura, sino una “trampa” que deriva en fotomultas injustas y accidentes, apuntaron en la nota presentada ante la Comuna.

El proyecto de ordenanza solicita que todos los semáforos sean “puestos en valor” y modernizados para ser visibles a un mínimo de 150 metros, además de incorporar señales sonoras para garantizar la accesibilidad universal.

“Esta precariedad vial se suma a un malestar que el gremio califica de “insalubre”, señalando que el estrés generado por la mala señalización afecta tanto a choferes como a peatones en el convulsionado trazado platense.

“Tener los semáforos en condiciones debiera ser una obligación para la Municipalidad. Hay casos como los de 13 y 40 en los que apenas se ven los números del segundero y las luces en si”, describió Berón.

El taxista pidió que “cuánto antes se tomen las medidas necesarias para evitar accidentes de tránsito, ya que en la Ciudad la seguridad vial es un verdadero problema”, agregó el sindicalista.