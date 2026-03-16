Una Ong platense cumplió el sueño a chicos que querían conocer el mar

los chicos disfrutaron de su estadía en mar del plata con la gestión de una ong platense / escuelas rurales

Desde el 8 al 13 de marzo, no hubo personas más felices en esta tierra que los 20 santiagueños -14 chicos, 3 docentes y 3 madres- que vislumbraron el mar por vez primera. ¿Los responsables? La Asociación “Presente Escuelas Rurales” de La Plata que, desde el 2003, trabaja y colabora con personas de Santiago del Estero.

Quince estudiantes de entre 13 y 14 años, todos alumnos de escuelas rurales de los parajes Toro Pan, San Pedro y Caloj -que integran el departamento de Avellaneda- se hospedaron en un hotel en Mar del Plata cuya dueña cedió sus instalaciones con hospedaje y comida.

“Son chicos que egresaron de tres escuelas primarias diferentes y nuestro objetivo es que hagan un secundario. Esto fue una motivación para que estudien, y que conozcan que hay más posibilidades”, explicó Lorena Gómez, fundadora de la ONG local.

Según relató la fundadora, que coordinó la visita a la costa bonaerense, son jóvenes que para ir a estudiar tienen que recorrer muchos kilómetros. En ocasiones, se quedan en las instituciones de lunes a viernes, sin poder ver a sus familias. Además, “en sus escuelas y en muchos casos, en sus hogares, no tienen agua potable ni luz”, contó.

El viaje, que comenzó con una lluvia torrencial en Santiago del Estero, continuó con un recorrido en micro de más 20 horas hasta la Región, donde fueron recibidos por los miembros de “Presente Escuelas Rurales”.

Desde allí, con la ayuda y colaboración de los más de 180 “padrinos” y toda una red de voluntarios que tiene la ONG, partieron inmediatamente hacia Mar del Plata.

“El Hotel Brunetti y su dueña Ana María nos abrió las puertas. Para los chicos fue increíble: pasaron de no tener luz a darse una ducha de agua caliente, tener su cama individual, su televisor y hasta su control remoto. Lo súper disfrutaron”, relató Gómez.

“El mejor momento fue cuando visitaron el mar. Todos vivimos una emoción gigante”

Durante la estadía en “La Feliz”, los adolescentes recibieron múltiples invitaciones y regalos de diferentes personas e instituciones: desde voluntarios marplatenses que los invitaron a cenar o a conocer un museo, hasta la compañía del Club Aldosivi.

“También vinieron santiagueños que viven en Mar del Plata a charlar con los chicos y contarles que hay otras opciones, pero que es necesario seguir estudiando”, señaló Gómez.

No obstante, más allá de las meriendas, cenas y visitas a lugares, “el mejor momento fue cuando visitaron el mar. Nosotros, que fuimos partícipes, vivimos una emoción gigante”, narró la fundadora de la ONG.

¿Y ayuda de las municipalidades?. “Solo recibimos ayuda de voluntarios o instituciones privadas. En La Plata y en Mar del Plata, las comunas sólo nos ayudaron con el traslado”, detalló Lorena Gómez.

El viaje de Santiago del Estero a Mar del Plata es solo la punta del iceberg. “Presente Escuelas Rurales” colabora desde el 2003 con 20 escuelas en Santiago del Estero y en 3 comunidades guaraníes en Misiones.

A la colaboración de padrinos y voluntarios, se suma la ayuda de más de 50 médicos que durante una semana “abandonan todas sus comodidades y recorren las diferentes localidades de Santiago del Estero”, graficó Gómez.

Además, tienen un albergue estudiantil en Villa Atamisqui -en Santiago del Estero- con 20 plazas para que “jóvenes de diferentes lugares tengan acceso al estudio. En el lugar hay luz, agua, internet, todo, y se pueden quedar de lunes a viernes. Son hijos de padres golondrina”, sumó.

En tanto, desde el 2023, también tienen un albergue en La Plata para que jóvenes santiagueños puedan estudiar en la Ciudad.