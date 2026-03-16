Diplomática argentina, candidata en la ONU

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Redacción AFP
La diplomática argentina Virginia Gamba, representante especial del Secretario General de la ONU para la Infancia y los Conflictos Armados entre 2017 y 2025, es candidata a Secretaria General de la ONU, anunció el portavoz del Presidente de la Asamblea General. Nacida en 1954, Gamba compite con Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; el también argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); y Macky Sall, expresidente de Senegal.
El próximo secretario general de la ONU asumirá el cargo el 1 de enero de 2027, sucediendo al portugués António Guterres.
Cada candidato potencial debe ser nominado oficialmente por un Estado o grupo de Estados, pero no necesariamente por su país de origen. La candidatura de Gamba es promovida por Maldivas, mientras Grossi sí fue propuesto por el gobierno de Javier Milei. La diplomática argentina se ha especializado a lo largo de su carrera en temas de desarme, paz y seguridad internacional, en especial dentro de diversas instituciones del sistema de las Naciones Unidas.
Siguiendo una tradición de rotación geográfica que no siempre se respeta, América Latina aspira al cargo de secretario general de la ONU.
Numerosos Estados también abogan por que una mujer ocupe el puesto por primera vez.
Pero son los miembros del Consejo de Seguridad, y en particular los cinco permanentes con derecho a veto (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia), quienes realmente tienen en sus manos el futuro de los candidatos.
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De hecho, solo por recomendación del Consejo la Asamblea General puede elegir al secretario general para un mandato de cinco años, renovable una vez.
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