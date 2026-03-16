Un Oscar tras otro: la película de Anderson, la gran ganadora

Siempre hay un argentino: el corto de la productora Violeta Kreimer (detrás, de plateado) ganó el Oscar

Era una noche de final abierto: “Una batalla tras otra” y “Pecadores” partían como favoritas, pero en la noche de la 98º edición de los Premios de la Academia, los Oscar, celebrados anoche, podía pasar cualquier cosa.

Pero en la noche que tuvo como ganadora del principal galardón, mejor película, a “Una batalla tras otra” (que además ganó otras cinco estatuillas), Hollywood no supo aprovechar la incertidumbre para crear suspenso: la gala transcurrió de manera casi automática durante tres horas y media horas, no hubo grandes momentos humorísticos y los números musicales de “Pecadores” y “Las guerreras k-pop” decepcionaron: los Oscar siguen sin poder replicar aquel momento viral de “I’m Just Ken”.

Hubo lugar para la emoción en el in memoriam, es cierto, que comenzó con un tributo a Rob Reiner, siguió con momentos especiales dedicados a Diane Keaton y Catherine O’Hara y dedicó el cierre para Robert Redford, en un recuerdo que motivó el regreso a los escenarios de Barbra Streisand: no cantaba hace una década, y subió al escenario para recordar a Bob y cantar el estribillo de “The Way We Were”. Fue, sin embargo, un momento de emoción genuina demasiado breve en una noche formulaica.

LOS PREMIOS

Los Oscar empezaron la noche con una sorpresa: en una categoría cargada, el premio a mejor actriz de reparto fue para Amy Madigan, por “La hora de la desaparición”, que postergó a las actrices de “Valor sentimental” y a Teyana Taylor de “Una batalla tras otra”.

A continuación, “Frankenstein” ganó los premios de vestuario, maquillaje y peluquería y diseño de producción, mientras que “Una batalla tras otra” ganó su primer Oscar de la noche, y el primer Oscar de la categoría casting de la historia.

La película de Paul Thomas Anderson amplió su cosecha luego con el premio al mejor actor de reparto para Sean Penn, que no estuvo presente en la ceremonia; y también se llevó el galardón a guion adaptado. El de guion original fue para “Pecadores”, estableciendo la batalla principal de la noche: por el gran premio se iban a enfrentar “Pecadores” y “Una batalla tras otra”, como marcaban los prodes.

“Pecadores” ganó también por su banda sonora, a cargo de Ludwig Goransson, el favorito de la Academia (ha ganado tres premios Oscar, con 41 años); y fotografía. Pero “Una batalla tras otra” sumó el premio a mejor montaje.

Justo antes de ese tirón final, Brasil no pudo conseguir su segundo Oscar consecutivo: la noruega “Valor sentimental”, de Joachim Trier, se llevó el premio a mejor película internacional por sobre “El agente secreto”, la película de Kleber Mendonça Filho.

A continuación, se empezó a definir la contienda: Paul Thomas Anderson se llevó su primer Oscar como director por “Una batalla tras otra”, quinto premio de la noche para la película. El director había estado nominado como guionista o director en 8 ocasiones, y nunca había ganado. Tampoco habían ganado nunca sus películas, nominadas en tres ocasiones.

La directora de casting de “Una batalla tras otra”, de hecho, había bromeado más temprano, diciendo: “No puedo creer que yo tenga una estatuilla antes que vos”. Pocos minutos después Anderson subió al escenario para recibir la estatuilla a mejor guion, y sobre el final de la noche, consiguió su primer Oscar como director. “Cómo hacen trabajar a uno para conseguir uno de estos”, tiró.

Vinieron luego los dos premios a los actores protagónicos. Timothée Chalamet perdió la carrera contra Michael B. Jordan, el protagonista de “Pecadores”, que interpreta a gemelos en la película. Chalamet partió como favorito cuando se conocieron las nominaciones, pero una serie de apariciones públicas poco agradables sepultaron sus chances en este concurso de popularidad que son los Premios Oscar.

Y, en el Día de la Madre en Gran Bretaña, la irlandesa Jessie Buckley cumplió con los pronósticos y se llevó a casa la estatuilla como mejor actriz por su actuación en “Hamnet”, único premio para la película de Chloe Zhao, que partía con 8 nominaciones. “Lo dedico al hermoso caos del amor maternal”, dijo Buckley con el premio en la mano.

Cerró la velada la sexta estatuilla dorada para “Una batalla tras otra”, el filme de Paul Thomas Anderson, mejor película de la temporada. “No hay mejores, pero estamos muy contentos de haber sido parte de este viaje con el resto”, dijo Anderson.

La ceremonia no tuvo grandes momentos políticos, más allá de alguna mención al momento bélico que atraviesa el país anfitrión, excepto el premio para “Mr. Nobody against Putin”, película crítica del presente ruso (quizás porque en esa guerra es Estados Unidos el agresor, no hubo premio, sin embargo, para Jafar Panahi, que filmó en la hoy bombardeada Irán “Fue solo un accidente”, en la clandestinidad, y que de volver a su país será apresado).

SIEMPRE HAY UN ARGENTINO

Como los argentinos están en todos lados, la noche tuvo un premio que involucró a una argentina. El cortometraje “Two People Exchanging Saliva” (“Dos personas intercambiando saliva”, que puede verse en YouTube) se llevó el galardón en la categoría junto a “The singers”, en un empate pocas veces visto. La película dirigida por Nathalie Musteata y Alexander Singh tiene producción de la argentina Violeta Kreimer y Valentina Merli (Italia).

Kreimer nació en Vicente López, estudió en el Liceo Francés y vivió en la Argentina hasta los 20 años. Luego se trasladó a Francia, donde continuó sus estudios en Ciencias Políticas y comenzó a desarrollar su carrera profesional.

Había otros dos argentinos con opciones: no pudo ganar Florencia Martin, hija de cordobeses nacida en Los Ángeles, por el diseño de producción de “Una batalla tras otra”, y tampoco, guionista de la española “Sirat”.

LOS GANADORES

Película

“Una batalla tras otra”

Dirección

Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra”

Actor protagónico

MIchael B. Jordan, “Pecadores”

Actriz protagónica

Jessie Buckley, “Hamnet”

Actriz de reparto

Amy Madigan, “La hora de la desaparición”

Actor de reparto

Sean Penn, “Una batalla tras otra”

Guión Original

“Pecadores”

Guión Adaptado

“Una batalla tras otra”

Largometraje animado

“Las guerreras k-pop”

Película internacional

“Valor sentimental”

Cortometraje

“The singers” y “Two people exchanging saliva”

Largometraje animado

“Las guerreras k-pop”

Cortometraje animado

“The girl who cried pearls”

Largometraje Documental

“Mr. Nobody against Putin”

Cortometraje Documental

“All the empty rooms”

Sonido

“F1”

Banda Sonora

“Pecadores”

Canción Original

“Golden” (“Las guerreras k-pop”)

Casting

“Una batalla tras otra”

Montaje

“Una batalla tras otra”

Fotografía

“Pecadores”

Diseño de producción

“Frankenstein”

Efectos visuales

“Avatar: fuego y cenizas”

Vestuario

“Frankenstein”

Maquillaje y peluquería

“Frankenstein”