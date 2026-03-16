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Policiales |RECIBIÓ UN FUERTE CULATAZO EN LA CABEZA

En el brutal asalto a un kiosco, un policía herido

Se sumó así a la lista de afectados por el ataque, que tuvo como damnificado principal al dueño del local. Lo balearon en las piernas

En el brutal asalto a un kiosco, un policía herido

La escena del brutal ataque a balazos: 49 entre 139 y 140 / EL DIA

16 de Marzo de 2026 | 03:13
Edición impresa

Ayer se conocieron nuevos detalles del violento ataque motochorro ocurrido anteanoche en el barrio San Carlos, donde el dueño de un kiosco, de 37 años, fue baleado en las piernas.

De acuerdo a fuentes del caso, cuando se produjo el ataque a tiros, dentro del local se encontraba haciendo una compra un policía de civil, que enseguida reaccionó y se abalanzó sobre el delincuente que los amenazaba con un arma.

Lo que no está del todo claro es si las detonaciones fueron previas o producto del intento defensivo del agente.

Lo concreto es que el oficial logró sacar al ladrón del negocio con una especie de tackle, mientras el comerciante se retorcía del dolor por los disparos en sus miembros inferiores. Se habla de cuatro.

Precisamente, en estas horas se conoció el video del hecho, en el que puede observarse al efectivo forcejeando con el implicado, a quien logró tirar al suelo y mantuvo reducido por un par de minutos.

Sin embargo, el cómplice -que logró correr unos metros la moto Yamaha en la que se desplazaban- volvió sobre sus pasos, le pegó un fuerte culatazo en la cabeza y efectuó más disparos.

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Así abrió una brecha para poder sacar a su compañero de la violenta escena, de la que fugaron a toda velocidad, mientras varios vecinos aparecieron en ayuda de las víctimas.

Los voceros indicaron que se preservó tanto el interior del kiosco, como un perímetro de seguridad, al detectarse varias vainas servidas y cartuchos intactos que, a simple vista, corresponderían a un calibre .45. Estaban dispersos sobre la vereda.

En el interior del comercio también se observaron manchas hemáticas.

Cerca de las 23 arribó personal de Policía Científica, que trabajó en el lugar realizando pericias y levantamiento de rastros hasta pasada la medianoche.

Durante las tareas se incautó una mochila con dinero en efectivo y un reloj, además de diversas evidencias balísticas que quedaron registradas para la investigación.

Las actuaciones fueron trasladadas posteriormente a la Subcomisaría La Unión, donde se continuaron las diligencias de rigor con intervención de la Justicia para intentar identificar y dar con los autores del violento robo.

El caso se produce en medio de una ola de hechos violentos vinculados a la inseguridad, que se vienen reportando en distintos puntos de la Ciudad durante las últimas semanas, lo que incrementa la preocupación entre los vecinos.

Este fenómeno -fundamentalmente- se da en horas de la noche, donde en muchos sectores la iluminación es tenue o escasa y los patrullajes inexistentes.

En ese contexto, siempre la oscuridad juega a favor de los delincuentes, que se mueven a sus anchas y esta vez estuvieron muy cerca de provocar una tragedia.

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