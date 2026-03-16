Premios Oscar | Colores y osadía en la alfombra roja

Arrancó el paro universitario: toda la semana sin clases y alertan por el impacto en colegios de la UNLP
El momento de la verdad: darán el fallo por el crimen de Kim Gómez
Una Ong platense cumplió el sueño a chicos que querían conocer el mar
Un Oscar tras otro: la película de Anderson, la gran ganadora
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Ya rige el aumento en el boleto de micros para viajar desde La Plata a CABA: los nuevos valores
Complicaciones en las provincias por otra fuerte caída de recursos
Qué delitos cometen los menores en Argentina y qué ocurre en la Provincia
El PRO apunta a la VTV provincial y a eliminar el estacionamiento medido
Delito fuera de control: otro ataque con disparos estremeció a la Ciudad
Creciente inquietud por aumento de los accidentes y muertes de motociclistas
Los números de la suerte del lunes 16 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Químicos piden reforzar la gestión ambiental en las aguas de la Provincia
Taxistas reclaman por el estado de los semáforos de la Ciudad
Cansancio al inicio de año: por qué algunos arrancan ya agotados
Bancarios acuerdan un aumento del 2,9% y el básico supera los $2.180.000
Cristina debe declarar en Comodoro Py y la militancia se moviliza
Milei y Adorni, juntos en medio del escándalo: el jefe de gabinete dijo que fue un error, no un delito
Macri reúne a su tropa ya para fijar un rumbo político con vistas a 2027
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El glamour del principal evento de la temporada no evitó que los artistas probaran vestidos y trajes sorpresivos
Estallidos de color dominaron la alfombra roja de los Oscar, mientras estrellas desde Renate Reinsve hasta Chase Infiniti deslumbraron con sus vestidos a medida antes de la ceremonia del domingo.
Reinsve, nominada a mejor actriz, irradiaba en la alfombra con un clásico vestido rojo palabra de honor de Louis Vuitton, con una abertura alta en un costado. Completó el look con labios rojos y el cabello peinado hacia atrás con efecto mojado. Para su primera ceremonia de los Premios de la Academia, Infiniti se decantó por un vestido asirenado con volantes en lavanda pálido, también de Louis Vuitton, que llevó con una gargantilla brillante con pedrería. Infiniti ha lucido estilos impactantes a lo largo de la temporada de premios por su papel en “One Battle After Another”.
Rose Byrne aportó el glamour del viejo Hollywood a la alfombra con un elegante vestido negro a medida de Dior, bordado con flores de cuentas de colores.
Al igual que su colorida película animada, el elenco de “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”) aportó una explosión de tonos vivos a la alfombra roja con sus vestidos de aire regio. Arden Cho eligió a la diseñadora coreana Miss Sohee para su look de los Oscar. Cho posó para las fotos con un vestido estructurado corte sirena de encaje negro, con los hombros cubiertos por una opulenta capa de seda verde con mangas de globo y diseñada con una intrincada escena de paisaje natural a lo largo de sus tiras laterales. Su coprotagonista, Ji-young Yoo optó por un vestido de gala Carolina Herrera en dos tonos de azul, con un romántico escote en forma de corazón.
Las mujeres llevaron colores intensos a la alfombra, pero los hombres mantuvieron la elegancia con estilos de traje negro. Hudson Williams, estrella de “Heated Rivalry”, llegó con un conjunto totalmente negro de Balenciaga, combinado con joyas de Bvlgari. Shaboozey rara vez decepciona en la alfombra con sus versiones modernas del atuendo de etiqueta. El referente de estilo de la alfombra roja lució un frac de Balenciaga con chaleco y una cadena de bolsillo con perlas.
Para los nominados de este año, la alfombra roja de los Oscar es la última oportunidad de deslumbrar antes de que caiga el telón de la temporada de premios. Mientras algunas estrellas se ciñen a los códigos tradicionales de la vestimenta de alfombra roja y eligen esmoquin y vestidos de noche, otras rompen el molde con su propio giro fresco a la etiqueta.
Renate Reinsve
Jessie Buckley / AP
Arden Cho / AP
Rose Byrne / AP
Timothe Chalamet / Ap
Demi Moore / AP
Audrey Nuna / AP
Maggie O'Farrell / AP
Odessa A'Zion / AFP
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí