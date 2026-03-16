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Premios Oscar | Colores y osadía en la alfombra roja

El glamour del principal evento de la temporada no evitó que los artistas probaran vestidos y trajes sorpresivos

Premios Oscar | Colores y osadía en la alfombra roja

Chase Infiniti, entre las mejores vestidas / AP

16 de Marzo de 2026 | 03:34
Edición impresa

Estallidos de color dominaron la alfombra roja de los Oscar, mientras estrellas desde Renate Reinsve hasta Chase Infiniti deslumbraron con sus vestidos a medida antes de la ceremonia del domingo.

Reinsve, nominada a mejor actriz, irradiaba en la alfombra con un clásico vestido rojo palabra de honor de Louis Vuitton, con una abertura alta en un costado. Completó el look con labios rojos y el cabello peinado hacia atrás con efecto mojado. Para su primera ceremonia de los Premios de la Academia, Infiniti se decantó por un vestido asirenado con volantes en lavanda pálido, también de Louis Vuitton, que llevó con una gargantilla brillante con pedrería. Infiniti ha lucido estilos impactantes a lo largo de la temporada de premios por su papel en “One Battle After Another”.

Rose Byrne aportó el glamour del viejo Hollywood a la alfombra con un elegante vestido negro a medida de Dior, bordado con flores de cuentas de colores.

Al igual que su colorida película animada, el elenco de “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”) aportó una explosión de tonos vivos a la alfombra roja con sus vestidos de aire regio. Arden Cho eligió a la diseñadora coreana Miss Sohee para su look de los Oscar. Cho posó para las fotos con un vestido estructurado corte sirena de encaje negro, con los hombros cubiertos por una opulenta capa de seda verde con mangas de globo y diseñada con una intrincada escena de paisaje natural a lo largo de sus tiras laterales. Su coprotagonista, Ji-young Yoo optó por un vestido de gala Carolina Herrera en dos tonos de azul, con un romántico escote en forma de corazón.

Las mujeres llevaron colores intensos a la alfombra, pero los hombres mantuvieron la elegancia con estilos de traje negro. Hudson Williams, estrella de “Heated Rivalry”, llegó con un conjunto totalmente negro de Balenciaga, combinado con joyas de Bvlgari. Shaboozey rara vez decepciona en la alfombra con sus versiones modernas del atuendo de etiqueta. El referente de estilo de la alfombra roja lució un frac de Balenciaga con chaleco y una cadena de bolsillo con perlas.

Para los nominados de este año, la alfombra roja de los Oscar es la última oportunidad de deslumbrar antes de que caiga el telón de la temporada de premios. Mientras algunas estrellas se ciñen a los códigos tradicionales de la vestimenta de alfombra roja y eligen esmoquin y vestidos de noche, otras rompen el molde con su propio giro fresco a la etiqueta.

 

LOS MEJORES VESTIDOS

Renate Reinsve

Jessie Buckley / AP

Arden Cho / AP

 

Rose Byrne / AP

 

¿QUÉ TE PUSISTE?

Timothe Chalamet / Ap

 

Demi Moore / AP

 

Audrey Nuna / AP

 

Maggie O'Farrell / AP

 

Odessa A'Zion / AFP

 

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