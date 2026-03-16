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La Ciudad |DESDE HOY SE APLICARÁ UNA SUBA DEL 10%

Nuevo aumento en el boleto de micros para viajar desde La Plata a CABA

Nuevo aumento en el boleto de micros para viajar desde La Plata a CABA
16 de Marzo de 2026 | 02:03
Edición impresa

Desde hoy aumentará el boleto de las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que unen la Ciudad de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires (y La Plata), con un mínimo que pasará a 700 pesos y completará una suba total del 41 por ciento respecto de febrero, según informó la Secretaría de Transporte.

Entre las líneas afectadas se encuentran la 195 (Metropol) y la 129 (Misión Buenos Aires), que operan en La Plata: allí el pasaje cuesta más de 4.300 pesos. Por lo tanto, podrían irse a más de 4.700 pesos con la suba del 10 por ciento que se aplicará desde hoy.

El nuevo cuadro tarifario alcanza a los servicios que cruzan la General Paz y el Riachuelo entre la Ciudad y el GBA, cuyo boleto mínimo subirá de 650 a 700 pesos, mientras que los tramos más largos, de más de 27 kilómetros, costarán 959,71 pesos para usuarios con SUBE registrada o medios de pago electrónicos.

De acuerdo con Transporte, el ajuste completa un incremento del 41% sobre los valores vigentes en febrero y busca garantizar la sostenibilidad del sistema y reducir la brecha con las tarifas de los colectivos bajo jurisdicción de CABA y de la provincia de Buenos Aires, donde el boleto mínimo ronda los 681,85 y 832,57 pesos respectivamente, según confirmaron fuentes del sector.

El aumento es el segundo tramo de la resolución de Transporte: 31% en febrero más el 10% que se aplicará desde hoy, que da un alza total cercana al 41% sobre tarifas de enero.

En CABA, el mínimo de colectivo está en torno a 681,85 pesos, mientras que en Provincia ronda 832,57 pesos, porque se ajusta todos los meses con fórmula 2% + inflación y se sumó un extra del 10% a fines de 2025 y en marzo por subsidios.

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BOLETO EN LA CIUDAD EN ABRIL

El sistema de transporte público de pasajeros se encamina a un nuevo ajuste que impactará de lleno en la economía de miles de usuarios de nuestra región (La Plata, Berisso y Ensenada) desde el 1º de abril. Tras conocerse el índice inflacionario de febrero, se sabe que los micros de la Región subirán el 4,6% sus tarifas, lo que acercará el boleto mínimo a 950 pesos y el de segunda sección, más usado en el circuito local, llegará a los mil pesos.

A mediados de la semana, el INDEC situó en el 2,6% para el Gran Buenos Aires y con eso activaron los mecanismos de cálculo para actualizar el cuadro tarifario que regirá en las calles de la ciudad. La suba se inscribe en una secuencia de ajustes mensuales que han transformado radicalmente el presupuesto que los usuarios deben destinar para movilizarse.

La fórmula aplicada para determinar los nuevos valores contempla la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y le suma un adicional del 2%.

 

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