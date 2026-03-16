Complicaciones en las provincias por otra fuerte caída de recursos
Arranca el paro universitario: alertan por impacto en colegios de la UNLP
Una Ong platense cumplió el sueño a chicos que querían conocer el mar
Nuevo aumento en el boleto de micros para viajar desde La Plata a CABA
El momento de la verdad: darán el fallo por el crimen de Kim Gómez
Creciente inquietud por aumento de los accidentes y muertes de motociclistas
Cristina debe declarar en Comodoro Py y la militancia se moviliza
Macri reúne a su tropa ya para fijar un rumbo político con vistas a 2027
El PRO apunta a la VTV provincial y a eliminar el estacionamiento medido
Bancarios acuerdan un aumento del 2,9% y el básico supera los $2.180.000
Nuevas revelaciones de $Libra y otro ataque del Presidente al periodismo
La Aduana, otro botín de disputa en medio de la interna libertaria
Químicos piden reforzar la gestión ambiental en las aguas de la Provincia
Ante el incremento de incendios forestales capacitan a los bomberos
Taxistas reclaman por el estado de los semáforos de la Ciudad
Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio
La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
Delito fuera de control: otro ataque con disparos estremeció a la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde hoy aumentará el boleto de las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que unen la Ciudad de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires (y La Plata), con un mínimo que pasará a 700 pesos y completará una suba total del 41 por ciento respecto de febrero, según informó la Secretaría de Transporte.
Entre las líneas afectadas se encuentran la 195 (Metropol) y la 129 (Misión Buenos Aires), que operan en La Plata: allí el pasaje cuesta más de 4.300 pesos. Por lo tanto, podrían irse a más de 4.700 pesos con la suba del 10 por ciento que se aplicará desde hoy.
El nuevo cuadro tarifario alcanza a los servicios que cruzan la General Paz y el Riachuelo entre la Ciudad y el GBA, cuyo boleto mínimo subirá de 650 a 700 pesos, mientras que los tramos más largos, de más de 27 kilómetros, costarán 959,71 pesos para usuarios con SUBE registrada o medios de pago electrónicos.
De acuerdo con Transporte, el ajuste completa un incremento del 41% sobre los valores vigentes en febrero y busca garantizar la sostenibilidad del sistema y reducir la brecha con las tarifas de los colectivos bajo jurisdicción de CABA y de la provincia de Buenos Aires, donde el boleto mínimo ronda los 681,85 y 832,57 pesos respectivamente, según confirmaron fuentes del sector.
El aumento es el segundo tramo de la resolución de Transporte: 31% en febrero más el 10% que se aplicará desde hoy, que da un alza total cercana al 41% sobre tarifas de enero.
En CABA, el mínimo de colectivo está en torno a 681,85 pesos, mientras que en Provincia ronda 832,57 pesos, porque se ajusta todos los meses con fórmula 2% + inflación y se sumó un extra del 10% a fines de 2025 y en marzo por subsidios.
LE PUEDE INTERESAR
Taxistas reclaman por el estado de los semáforos de la Ciudad
LE PUEDE INTERESAR
Por qué los menores no pueden tener pena perpetua
Según el gobierno nacional el objetivo es “equiparar costos” con los servicios que operan dentro de CABA, aunque admite que seguirán por debajo de las tarifas vigentes en Provincia.
El sistema de transporte público de pasajeros se encamina a un nuevo ajuste que impactará de lleno en la economía de miles de usuarios de nuestra región (La Plata, Berisso y Ensenada) desde el 1º de abril. Tras conocerse el índice inflacionario de febrero, se sabe que los micros de la Región subirán el 4,6% sus tarifas, lo que acercará el boleto mínimo a 950 pesos y el de segunda sección, más usado en el circuito local, llegará a los mil pesos.
A mediados de la semana, el INDEC situó en el 2,6% para el Gran Buenos Aires y con eso activaron los mecanismos de cálculo para actualizar el cuadro tarifario que regirá en las calles de la ciudad. La suba se inscribe en una secuencia de ajustes mensuales que han transformado radicalmente el presupuesto que los usuarios deben destinar para movilizarse.
La fórmula aplicada para determinar los nuevos valores contempla la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y le suma un adicional del 2%.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí