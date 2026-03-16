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La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App

En nuestra ciudad, un penitenciario fue apuntado con un arma recortada. En Virrey del Pino, mucho peor. Asesinaron a un docente

La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App

Cristian Eduardo Pereyra, el docente asesinado a balazos / Web

16 de Marzo de 2026 | 03:12
Edición impresa

La inseguridad volvió a golpear a los choferes de aplicaciones de viajes, que como suele ocurrir buscan en esta actividad un complemento para sus magros ingresos. Fue con dos violentos episodios, uno ocurrido en nuestra ciudad con un agente penitenciario, y el otro, mortal, con un docente en el interior del Conurbano bonaerense.

El primero de los hechos ocurrió el sábado pasado por la noche en la zona de Barrio Aeropuerto.

Un hombre de 36 años que trabajaba como conductor de Uber denunció que fue asaltado por un supuesto pasajero que lo amenazó con una escopeta recortada tras solicitar un viaje a través de la App.

Según relató la víctima, cerca de las 19.30 recibió un pedido de traslado desde la zona de las calles 18 y 5, en Punta Lara, Ensenada.

Conduciendo su Fiat Cronos blanco se dirigió hasta una vivienda desde donde subieron dos hombres. Uno de ellos, de unos 25 años, vestía campera gris y pantalón deportivo oscuro, mientras que el otro, de unos 40 años, llevaba gorra y un conjunto deportivo color bordó.

Durante el viaje le indicaron que se dirigiera hasta la zona de 6 y 616. Al llegar, ambos descendieron con la excusa de buscar dinero para pagar el traslado en un kiosco cercano, pero regresaron minutos después argumentando que debían buscar efectivo en otro lugar.

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En ese momento uno de ellos volvió al vehículo y, de forma repentina, sacó de una mochila una escopeta de cañón recortado, la cargó y lo amenazó.

“Dame todo porque si no te disparo”, le gritó mientras lo apuntaba con el arma. Ante la situación, el conductor entregó su teléfono celular, una billetera con documentación personal, tarjetas bancarias y cerca de 60 mil pesos en efectivo. Tras apoderarse de las pertenencias, el asaltante escapó corriendo por la zona.

La víctima aseguró que una mujer que atendía el kiosco cercano le aportó el nombre del sospechoso, quien estaría domiciliado en el barrio Villa Progreso.

El conductor incluso, cuando radicó la denuncia, aportó una fotografía del perfil de Facebook de esa persona, a quien señaló como el hombre que lo amenazó con la escopeta.

El episodio ocurrió en el mismo fin de semana en que se conoció otro caso mucho más grave, que tuvo como víctima a un chofer de la aplicación DiDi en el partido de La Matanza.

Se trata de Cristian Eduardo Pereyra, un docente técnico y padre de una niña de 3 años que trabajaba como conductor de viajes en sus ratos libres para poder llegar a fin de mes.

El hombre fue asesinado el sábado por la noche en la localidad de Virrey del Pino durante un robo.

De acuerdo con la investigación, Pereyra circulaba por la autopista Presidente Perón en dirección a Ezeiza cuando el pasajero que llevaba en su vehículo lo atacó con fines de robo.

El agresor le disparó al menos cinco veces, lo dejó abandonado al costado de la autopista y escapó con su auto, un Chevrolet Corsa verde oscuro.

El cuerpo del docente fue hallado tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre sin vida en la banquina.

A partir de allí intervino la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas, que inició una intensa investigación para identificar al último pasajero que había tomado el viaje.

Los investigadores lograron ubicar al sospechoso y, cuando fue entrevistado en una comisaría, detectaron contradicciones en su relato.

Finalmente, por orden judicial, el hombre fue detenido. Se trata de un efectivo de la Policía bonaerense que presta servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

El procedimiento fue realizado por personal de la Policía Federal Argentina.

La hermana de la víctima, Victoria Pereyra, expresó su dolor en redes sociales y explicó que Cristian había comenzado a trabajar como chofer de aplicación porque el sueldo de docente no le alcanzaba para mantener a su familia.

“Lo mataron para robarle en la autopista Presidente Perón”, escribió.

Pereyra se desempeñaba como docente técnico en las escuelas técnicas N° 8 y N° 10 de La Matanza.

Tras conocerse el crimen, la Unión Docentes Argentinos (UDA) difundió un comunicado en el que acompañó el pedido de justicia y repudió el hecho de violencia.

Los dos casos, ocurridos con pocas horas de diferencia, volvieron a poner en foco los riesgos que enfrentan los conductores de aplicaciones de viajes, quienes muchas veces trabajan solos y sin protección frente a pasajeros que pueden convertirse en asaltantes.

Sin dudas los ataques a choferes de taxis o de aplicaciones de viajes tienen una particular peligrosidad por la propia dinámica del trabajo. A diferencia de otros robos callejeros, el conductor queda en una situación de extrema vulnerabilidad porque el agresor suele estar dentro del vehículo, sentado detrás suyo y con control total del escenario.

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