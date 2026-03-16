Químicos piden reforzar la gestión ambiental en las aguas de la Provincia

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El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires advirtió sobre la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad química y gestión ambiental, luego de que la Justicia ordenara un embargo superior a los 157.000 millones de pesos contra el Estado bonaerense en una causa vinculada a la contaminación del sistema hídrico que afecta a la región por la falta de funcionamiento del tratamiento de efluentes cloacales.
El proceso judicial investiga la degradación ambiental de la cuenca integrada por el arroyo El Gato, el río Santiago y el Río de la Plata, cursos de agua que reciben desde hace años descargas de efluentes cloacales e industriales provenientes de diversos sectores.
Según señalaron desde la entidad profesional, la situación expuesta por la causa judicial pone en evidencia problemas estructurales vinculados al tratamiento de los efluentes y a la falta de ejecución de obras de saneamiento necesarias para revertir los procesos de deterioro ambiental que impactan especialmente en La Plata, Berisso y Ensenada.
“Este escenario constituye una señal de alerta que invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la gestión ambiental, la prevención de riesgos y la seguridad química en la Provincia de Buenos Aires”, señalaron desde el Consejo Profesional de Química al referirse a la situación.
Asimismo, indicaron que la planificación y ejecución de obras de saneamiento, el tratamiento adecuado de los efluentes y la consolidación de sistemas de gestión ambiental eficaces constituyen herramientas indispensables para revertir procesos de contaminación y evitar daños de gran escala.
Desde el Consejo también subrayaron que la articulación entre el Estado, los organismos técnicos, el sector productivo y los profesionales especializados resulta clave para avanzar hacia modelos de gestión que permitan proteger el ambiente, resguardar la salud de la población y promover prácticas industriales seguras.
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Finalmente, la entidad informó que realizó distintos contactos con carteras ministeriales para abordar estas problemáticas, aunque hasta el momento no obtuvo respuestas. En ese sentido, reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades provinciales aportando conocimiento técnico y experiencia profesional para contribuir a la seguridad ambiental.
La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires anunció que apeló la orden de embargo por más de $157.000 millones dictada por la Justicia Federal. La medida busca garantizar la ejecución de obras estructurales en la planta de tratamiento de líquidos cloacales que sirve a la Región Capital.
El fallo del juez federal de La Plata Alberto Recondo exige la inmovilización de fondos para asegurar el saneamiento del sistema hídrico (Arroyo El Gato y Río de la Plata).
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