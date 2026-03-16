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La Ciudad |Tras el embargo por contaminación

Químicos piden reforzar la gestión ambiental en las aguas de la Provincia

Químicos piden reforzar la gestión ambiental en las aguas de la Provincia

químicos advierten por el manejo ambiental en la región/ el dia

16 de Marzo de 2026 | 02:06
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El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires advirtió sobre la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad química y gestión ambiental, luego de que la Justicia ordenara un embargo superior a los 157.000 millones de pesos contra el Estado bonaerense en una causa vinculada a la contaminación del sistema hídrico que afecta a la región por la falta de funcionamiento del tratamiento de efluentes cloacales.

El proceso judicial investiga la degradación ambiental de la cuenca integrada por el arroyo El Gato, el río Santiago y el Río de la Plata, cursos de agua que reciben desde hace años descargas de efluentes cloacales e industriales provenientes de diversos sectores.

Según señalaron desde la entidad profesional, la situación expuesta por la causa judicial pone en evidencia problemas estructurales vinculados al tratamiento de los efluentes y a la falta de ejecución de obras de saneamiento necesarias para revertir los procesos de deterioro ambiental que impactan especialmente en La Plata, Berisso y Ensenada.

“Este escenario constituye una señal de alerta que invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la gestión ambiental, la prevención de riesgos y la seguridad química en la Provincia de Buenos Aires”, señalaron desde el Consejo Profesional de Química al referirse a la situación.

TRATAMIENTO DE EFLUENTES

Asimismo, indicaron que la planificación y ejecución de obras de saneamiento, el tratamiento adecuado de los efluentes y la consolidación de sistemas de gestión ambiental eficaces constituyen herramientas indispensables para revertir procesos de contaminación y evitar daños de gran escala.

Desde el Consejo también subrayaron que la articulación entre el Estado, los organismos técnicos, el sector productivo y los profesionales especializados resulta clave para avanzar hacia modelos de gestión que permitan proteger el ambiente, resguardar la salud de la población y promover prácticas industriales seguras.

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Finalmente, la entidad informó que realizó distintos contactos con carteras ministeriales para abordar estas problemáticas, aunque hasta el momento no obtuvo respuestas. En ese sentido, reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades provinciales aportando conocimiento técnico y experiencia profesional para contribuir a la seguridad ambiental.

APELACIÓN

La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires anunció que apeló la orden de embargo por más de $157.000 millones dictada por la Justicia Federal. La medida busca garantizar la ejecución de obras estructurales en la planta de tratamiento de líquidos cloacales que sirve a la Región Capital.

El fallo del juez federal de La Plata Alberto Recondo exige la inmovilización de fondos para asegurar el saneamiento del sistema hídrico (Arroyo El Gato y Río de la Plata).

 

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