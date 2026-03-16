Creciente inquietud por aumento de los accidentes y muertes de motociclistas

Como son muchos los jóvenes que trabajan y no pueden acceder a la compra de un automóvil, entonces apelan a la adquisición de una moto cuyo precio es más accesible. Son más fáciles de adquirir y manejar.

Otros pocos las compran para divertirse y lo cierto es que son ágiles y más económicas. Pero el problema es que muchos de esos jóvenes no tienen una debida formación –algunos de ellos ni siquiera una vaga idea- acerca de los peligros que corren en un tránsito automotor cada día más complejo. El resultado está a la vista. En los últimos años en la Región se vienen batiendo récords de incidentes viales y de fallecidos entre quienes manejan o viajan en motocicletas.

Hace pocas horas, en la última de las tragedias con estos vehículos, un motociclista de 33 años de edad murió tras un violento choque entre dos rodados ocurrido en la zona de Abasto.

Con ese fallecimiento, son 15 las personas que perdieron la vida en siniestros de tránsito en lo que va de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada. Y 11 de esas víctimas mortales iban en una moto.

En una primera lectura, este penoso episodio volvió a poner en primer plano una estadística preocupante. Pero lo que más debiera alarmar es el contexto de anarquía vial existente, la falta de una cultura media entre los conductores –sobre todo los que conducen vehículos de dos ruedas- acerca de los enormes peligros que corren. En caso de algún incidente vial ¿tienen conciencia de que, como lo dice el común de la gente en idioma simple, el cuerpo de ellos pasa a ser la “carrocería de protección” con la que cuentan?

Es mucho lo que las autoridades viales debieran realizar. En primer término, empezar por inculcarles a los propietarios de motos principios que los aparten de actitudes temerarias en las que suelen incurrir. Se habla, por ejemplo de viajar sin casco, hacerlo a excesiva velocidad, no respetar los semáforos, zigzaguear entre vehículos y rozar los espejos laterales de autos o camiones, hacer maniobras de circo con sus vehículos en avenidas rápidas y atestadas, entre muchas otras de las imprudencias que cometen.

Tampoco le falta razón a muchos automovilistas que protestan por la “cobertura” legal que protege a los motociclistas por viajar con un vehículo de menor porte. Los accidentes debieran ser sopesados por la Justicia en base a las maniobras previas realizadas y no basarse en el volumen físico de los vehículos.

No se trata de negar responsabilidad a los automovilistas. En todo caso, la Justicia viene adoptando criterios más rigurosos con ellos, incorporando la figura del dolo cuando actúan con temeridad y, desaprensión. Y esto mismo –un criterio mucho más riguroso y punitivo- debiera ocurrir con los motociclistas.

Además de dar un primer paso, las autoridades viales –asesoradas, si es preciso, por especialistas y entidades relacionadas a la seguridad en el tránsito- debieran poner en práctica una política preventiva de seguridad vial, capacitando a los conductores de motos y sancionando con rigor a los que no cumplen con los requisitos legales para conducir.

Desde esos muchos sectores relacionados al tránsito se les está pidiendo a las autoridades, simplemente, que hagan algo para ordenar el uso de las calles. No en contra de los motociclistas, sino, todo lo contrario, en favor de sus vidas y de su integridad física y la de terceros. Si, en cambio, no hacen nada, es probable que sigan sumándose víctimas fatales y tragedias entre los conductores de motos.