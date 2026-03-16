No lució pero sumó: Boca se trajo un punto

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El Xeneize no jugaba bien y perdía 1-0. El ciclo de Úbeda parecía terminado. Mejoró en el complemento, empató y casi gana
Boca volvió con un punto de Santa Fe. No fue el resultado ni la actuación que amerita un club con sus pretensiones, pero es algo teniendo en cuenta sus últimas actuaciones y los rendimientos. Pudo ganarlo en el segundo tiempo, como así también quedarse con las manos vacías. Fue 1-1 en la medianoche.
Boca mostró intenciones de manejar la pelota y plantarse en campo rival. Tuco en Leandro Paredes al dueño del partido y del mediocampo hasta que se fue cansando y desmoralizando en tanto sus compañeros desaprovechaban situaciones. Lo tuvo Miguel Merentiel, quien tras gran pase de Santiago Ascacibar definió ante la salida de Matías Mansilla, pero Del Blanco despejó casi en la línea. Esa jugada y un par de remates desde afuera de área fueron lo mejor de un equipo que lejos de su mejor versión siempre dejó en evidencia que al primer golpe podía caer.
La apertura del marcador llegó tras una sucesión de avisos. Unión aprovechó un desajuste en la marca tras un envío al área; la defensa de Boca quedó estática y el Tatengue no perdonó. El grito sagrado desató la euforia en las tribunas y terminó de asentar el plan estratégico del local. Iban 41 minutos cuando el lateral derecho Lautaro Vargas llegó hasta el fondo de la cancha en velocidad y gambetas y tiró un centro cruzado. La pelota fue de izquierda a derecha sin que ningún jugador pudiese frenarla, mostrando lo mal parado que estaba esa defensa. Julián Palacios se perfiló y con un preciso derechazo la colocó junto al palo izquierdo de Marchesín que solo pudo mirar.
Unión se fue al descanso con una ventaja merecida. Fue un equipo compacto, con una idea clara de juego y una entrega física envidiable. Boca, por el contrario, se mostró como un equipo de piezas sueltas, dependiendo de alguna individualidad que nunca terminó de aparecer.
CHILENA DE BAREIRO Y MERENTIEL LO EMPATÓ DE REBOTE PARA BOCA VS. UNIÓN 🔵🟡 #LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2026
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GOLAZO DE PALACIOS PARA EL 1-0 DE UNIÓN ANTE BOCA ⚪🔴#LPFxTNTSports
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Para el segundo tiempo Boca salió con otra identidad. Se plantó como un equipo con pretensiones, se adelantó en el campo y empezó a generar situaciones de gol. Porque este equipo, cuando juega lejos de su arco, tiene cosas interesantes.
Primero se lo perdió Adam Bareiro, más tarde Mansilla le sacó un tiro libre a Leandro Paredes y finalmente a los 14 minutos llegó el gol de Merentiel, que mandó al fondo del arco una pelota suelta que acababa de estrellarse en el palo izquierdo del arquero tras chilena de Bareiro. Era justo el empate, pese a la protesta del Tatengue por la falta de Ander Herrera, que reemplazó a un molesto Ascacibar.
La más clara la tuvo a los 21 minutos, cuando Merentiel le sirvió el gol a Bareiro. El delantero definió fuerte y cruzado pero Mansilla tapó el remate al estirar su brazo derecho: la atajada de la fecha.
El partido, después de esa tremenda acción del ex Estudiantes se empezó a apagar. El local entendió que era buen resultado sumar un punto y el Xeneize que no estaba mal traerse una igualdad de una cancha tan difícil. Se repartieron unidades y todo sigue igual... al menos por ahora.
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