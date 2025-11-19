Thiago Medina a dos meses del accidente: “Soy más propenso a enfermarme”

A más de dos meses del brutal accidente que lo dejó internado en terapia intensiva y con un pronóstico reservado, Thiago Medina volvió a aparecer en televisión y contó cómo avanza su recuperación física y emocional. El ex Gran Hermano se mostró optimista, pero no ocultó el impacto que le dejó el choque que casi le cuesta la vida.

Medina afirmó en Puro Show, que su evolución es constante y que ya retomó parte de su rutina: “Estoy mejor, por suerte y gracias a Dios. Todos los días estoy un poco mejor. Ayer tuve kinesiología y sigo haciendo tratamientos. Ya estoy corriendo, saltando y tengo ejercicios para hacer en casa”.

También detalló las consecuencias médicas: “Al sacarme el bazo soy más propenso a enfermarme, pero puedo hacer vida normal”. El joven reconoció que uno de los mayores desafíos fue recuperar su peso: “Cuando estuve internado bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos”, comentó.

Aunque quedó con varias cicatrices, aseguró que no le afectan: “Eso es lo de menos. Estoy bien, puedo caminar y correr. No quedé en una silla de ruedas. Me habían planteado esa posibilidad, o hasta la de morirme”.

Thiago recordó que lo primero que pensó al despertarse fueron sus hijas, también confirmó una historia que circuló como rumor: “Es verdad que le propuse casamiento a Dani, pero estaba bajo anestesia y ella se lo tomó en joda”, dijo entre risas. El accidente, contó, le despertó el deseo de cumplir metas postergadas, una de ellas es terminar el colegio para estudiar arquitectura.

Finalmente, habló por primera vez de lo que vivió mientras estuvo en coma: “Tuve muchos sueños y pesadillas, que prefiero no contar. Soñé que quería salir y cada vez volvía al mismo lugar. Me desesperaba, no escuchaba a mi familia, pero sí a los sueños. También tuve sueños relacionados a la fe y a la religión, que me voy a tatuar en la espalda donde tengo la cicatriz”.