Con el festival de música en Plaza Moreno, La Plata festeja sus 143 años
La UTA amenaza con un paro de colectivos tras el anuncio de las empresas de un pago de sueldos escalonado
Paritaria sin oferta y con aguinaldo "condicionado": es el turno de los docentes, tras la reunión con estatales
Congestión en la Autopista La Plata y varios kilómetros de cola tras un accidente
Dolor en La Plata por la muerte de Jorge Bátiz, a los 92 años, múltiple campeón de ciclismo pista
Elecciones en Gimnasia: dos ex ministros se sumarían al armado de Usina Tripera
"Dos veces por semana" y "dos horas de duración": limitan las visitas de Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria
Desarticularon a una banda que comercializaba droga desde la cárcel: hubo allanamientos en La Plata
El Gran Premio Dardo Rocha y una nueva edición en el Hipódromo de La Plata
Messi y una foto que vuela alto: el 10, con la camiseta de Everton y el sueño en Barrio Aeropuerto
VIDEO. Dardo Rocha "paseó" por La Plata y "saludó" a los platenses por el aniversario
Eliana Guercio tras sufrir una malapraxis: “No podía ni abrir los ojos”
Nicki Nicole cantó "Vivo per lei" junto a Andrea Bocelli y emocionó a todos
Ex modelo brasileña de 21 años se convirtió en monja: ahora es la "Hermana Eva"
Causa Andis: Diego Spagnuolo se presentó en Comodoro Py, pero se negó a declarar y a responder preguntas
Argentina cabeza de serie: se confirmaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026
Thiago Medina a dos meses del accidente: “Soy más propenso a enfermarme”
Las empresas de micros del AMBA solicitaron pagar el sueldo en 2 cuotas y el aguinaldo en 6
VIDEO. Raúl Lavié: “La primera vez que canté con Piazzolla fue en un cumpleaños de La Plata"
VIDEO.- Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga
Cayó el integrante de una temida banda de La Plata: simularon un fusilamiento tras un robo
El hermano de Bilardo contó cómo se enteró el DT de la muerte de Miguel Ángel Russo: “Me mató su reacción”
Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario
Una rama se desmoronó sobre un auto en el Centro y causó un caos vehicular
Comienza el juicio contra Mirtha Legrand por el escándalo con su chofer
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
La trama del noviazgo de un futbolista Xeneize con la nieta de Susana Giménez
¿Día no laborable o feriado?: así será este viernes 21 y lunes 24 de noviembre en La Plata y la Región
El cuadro de Klimt que se vendió por US$236 millones: la historia detrás de la obra de arte moderno más cara
A más de dos meses del brutal accidente que lo dejó internado en terapia intensiva y con un pronóstico reservado, Thiago Medina volvió a aparecer en televisión y contó cómo avanza su recuperación física y emocional. El ex Gran Hermano se mostró optimista, pero no ocultó el impacto que le dejó el choque que casi le cuesta la vida.
Medina afirmó en Puro Show, que su evolución es constante y que ya retomó parte de su rutina: “Estoy mejor, por suerte y gracias a Dios. Todos los días estoy un poco mejor. Ayer tuve kinesiología y sigo haciendo tratamientos. Ya estoy corriendo, saltando y tengo ejercicios para hacer en casa”.
También detalló las consecuencias médicas: “Al sacarme el bazo soy más propenso a enfermarme, pero puedo hacer vida normal”. El joven reconoció que uno de los mayores desafíos fue recuperar su peso: “Cuando estuve internado bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos”, comentó.
Aunque quedó con varias cicatrices, aseguró que no le afectan: “Eso es lo de menos. Estoy bien, puedo caminar y correr. No quedé en una silla de ruedas. Me habían planteado esa posibilidad, o hasta la de morirme”.
Thiago recordó que lo primero que pensó al despertarse fueron sus hijas, también confirmó una historia que circuló como rumor: “Es verdad que le propuse casamiento a Dani, pero estaba bajo anestesia y ella se lo tomó en joda”, dijo entre risas. El accidente, contó, le despertó el deseo de cumplir metas postergadas, una de ellas es terminar el colegio para estudiar arquitectura.
Finalmente, habló por primera vez de lo que vivió mientras estuvo en coma: “Tuve muchos sueños y pesadillas, que prefiero no contar. Soñé que quería salir y cada vez volvía al mismo lugar. Me desesperaba, no escuchaba a mi familia, pero sí a los sueños. También tuve sueños relacionados a la fe y a la religión, que me voy a tatuar en la espalda donde tengo la cicatriz”.
