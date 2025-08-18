Estudiantes vs Cerro Porteño por Copa Libertadores: Domínguez pierde a una pieza clave para el partido de vuelta

Estudiantes retomó los entrenamientos en City Bell, luego de la derrota ante Banfield por el Torneo Apertura, y Eduardo Domínguez recibió una mala noticia: un titular será baja para el próximo encuentro. Este miércoles a las 19 hs, recibe a Cerro Porteño en UNO por el partido de vuelta de la Copa Libertadores.

Los habituales titulares, Cristian Medina, Tiago Palacios, Guido Carrillo y Eric Meza, no fueron convocados para enfrentar al Taladro, pensando en reservarlos para el encuentro internacional.

Es Eric Meza quien preocupa al cuerpo técnico en las próximas horas, a la espera de saber si podrán contar con él o no para recibir a Cerro Porteño. Fue titular en el partido de ida, quedó marginado en el torneo local y, todo parece indicar que una lesión muscular en el isquiotibial lo descartará de los concentrados.

El candidato a reemplazarlo podría ser el juvenil Román Gómez, que jugó ante Banfield y hasta marcó su primer gol en Primera. Este martes, Eduardo Domínguez realizará una conferencia de prensa donde dará detalles al respecto, mientras se espera información oficial del equipo médico.