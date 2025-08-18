Identificaron al ciclista de 65 años que murió en La Plata tras ser atropellado

Juicio por YPF: Argentina logró un fallo favorable contra los fondos demandantes
El ciclista de 65 años que murió al ser atropellado por un auto, en la localidad bonaerense de Ensenada, fue identificado como Carlos Andrés Vallejos.
Fuentes del caso informaron que el hecho ocurrió durante la tarde del domingo cuando Vallejos, que circulaba en una bicicleta rodado 26 de color negra, fue embestido por un Volkswagen Fox, patente NBP903, conducido por Ágata Laureana Lofeudo, de 30 años, empleada y vecina de Berisso.
La mujer resultó ilesa y no requirió traslado, a la vez que el ciclista fue trasladado inconsciente en una ambulancia del SAME al Hospital Cestino, donde momentos después se confirmó su fallecimiento.
De acuerdo a la investigación, cámaras del Centro de Monitoreo de Ensenada registraron a la víctima mientras transitaba minutos antes del hecho, y el cuerpo fue reconocido en la morgue policial por su hija, Milagros Gadea, quien se presentó en la comisaría al sospechar que podía tratarse de su padre.
La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFIJ N°12 de La Plata, dirigida por el fiscal Fernando Padovan.
