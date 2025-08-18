Sebastián Galmarini cruzó a Karen Reichardt por la falta de formación de los dirigentes que se suman a la política

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Sebastián Galmarini, se refirió en redes sociales a la aparición de postulantes “outsiders” en el escenario electoral y apuntó contra la falta de formación de algunos dirigentes que se suman a la política.

“Que surjan candidatos ‘outsiders’ en las elecciones no tiene nada novedoso. No me parece bueno ni malo. Lo llamativo es el nivel de desconocimiento sobre la administración pública y su falta de capacitación para un gobierno que dice preocuparse por el mérito, la formación académica y sus antecedentes. Ese es el debate”, escribió Galmarini en su cuenta de X.

El comentario se produjo luego del anuncio de Karen Reichardt, exvedette y candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza, quien publicó un mensaje en redes sociales donde celebró su incorporación a la política: “Soy Karen Reichardt, tengo 56 años, nací en Lomas de Zamora. Estudié en Banfield, tengo 2 hijos grandes y vivo con mis 3 perritas. Siempre apoyé las ideas y convicciones de nuestro Presidente Javier Milei desde antes de serlo. Hoy tengo el honor y orgullo de ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert. ¡Kirchnerismo nunca más!”, expresó.

El cruce expone uno de los debates en torno a las próximas elecciones: el ingreso de figuras sin trayectoria previa en la gestión pública frente a la demanda de mayor profesionalización en la política. Mientras desde La Libertad Avanza destacan el valor de sumar “caras nuevas” al Congreso, desde otros sectores cuestionan la falta de experiencia y preparación técnica de quienes buscan ocupar cargos legislativos.