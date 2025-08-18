Alak entregó equipamiento escolar en dos primarias de La Plata

El Gobierno retiró casi $3,8 billones del mercado para evitar inestabilidad y quitarle presión al dólar
Las instituciones recibieron mesas, pupitres y una heladera industrial. Ambos establecimientos fueron incluidos en el programa Escuelas en Obra
El jefe comunal de La Plata, Julio Alak, entregó este lunes mobiliario en la Escuela Primaria Nº 107 de Hernández y la Escuela Primaria N° 18 “Julián Aguirre” de Gonnet como parte del plan de provisión de equipamiento impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE).
“La educación es fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad y es importante que las escuelas cuenten con los recursos necesarios para brindar un servicio de calidad” destacó Alak, acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, y la diputada provincial Lucía Iañez.
En ese sentido, agregó: “Estamos comprometidos con mejorar la infraestructura y el equipamiento de nuestras instituciones para que nuestros estudiantes puedan aprender y crecer en un entorno adecuado”.
En el marco de la actividad, la EP N° 107 de 510 entre 132 bis y 133, que cuenta con una matrícula de 291 estudiantes, recibió una heladera industrial, además de pupitres y sillas que servirán para equipar un aula completa. Conjuntamente, se desarrolla la renovación de las veredas perimetrales al edificio educativo.
Previamente, en la institución se repararon filtraciones, se refaccionaron los baños, se arreglaron aulas, pasillos y sanitarios y se desobstruyeron y readecuaron desagües.
Además, en el lugar se repusieron luminarias en mal estado, se limpió el tanque de agua y se concretaron trabajos de pintura en muros y carpinterías del acceso principal y la fachada, el interior de las aulas, los pasillos, los baños y los cielorrasos.
Por su parte, la EP N° 18 de 16 entre 500 y 501, donde cursan 505 alumnos, recibió también pupitres y sillas y entrará en la segunda etapa del plan de infraestructura escolar con trabajos de hidrolavado, impermeabilización, reparaciones, pintura, iluminación y más.
La escuela abrió sus puertas en 1885 en distintos edificios del casco y, con el tiempo, fue trasladándose hasta establecerse en Gonnet. En 1947 recibió el nombre del poeta y músico Julián Aguirre y, tras varias mudanzas provisorias, en 1959 se inauguró el edificio actual.
En ambos casos, el mobiliario fue producido en la fábrica que funciona en avenida 520 y 29. Esta planta, recuperada por el actual Gobierno provincial en 2020 tras cinco años sin actividad, tiene capacidad para equipar seis aulas por día y emplea a 150 trabajadores.
Acompañaron también al intendente Alak la secretaria de Educación municipal, Paula Lambertini; la subsecretaria del área, Yamila Olariaga; y el presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana; entre otras autoridades presentes.
