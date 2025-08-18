Axel Kicillof anunció una ley para reactivar la obra pública suspendida en la Provincia

El gobernador Axel Kicillof encabeza este lunes por la tarde una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Ccompañado por Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas y candidato a diputado provincial, y Pablo López el ministro de Economía bonaerense.

Al comienzo de la conferencia, Axel Kicillof aseguró que enviará un proyecto para discutir en la Legislatura sobre la problemática de la obra pública paralizada en la provincia.

Más temprano, el Gobernador participó con intendentes de la firma de convenios de Provincia Leasing, la línea de financiamiento que ya asiste a más de cien municipios.