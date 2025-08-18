Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Una moto en llamas y explosiones: así fue el "ritual tumbero" para despedir al ladrón abatido en Los Hornos

18 de Agosto de 2025 | 20:42

Este lunes por la tarde, los familiares y allegados llevaron a cabo una tradicional ceremonia en Los Hornos para despedir al joven delincuente abatido en un intento de robo ayer por la noche. Con una moto en llamas y explosiones ensordecedoras de moto, le rindieron un "homenaje" en otro ritual tumbero. 

 

