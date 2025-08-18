Norberto Briasco con un pie afuera de San Juan tras la molestia: mañana será sometido a estudios

La salida de Norberto Briasco en el segundo tiempo generó preocupación en Gimnasia. En un principio, se supo que el delantero sufrió una molestia muscular en la derrota frente a Lanús, cuando tuvo que abandonar el campo de juego con dolencias y golpes al suelo. La salida del armenio le abrió la puerta al debut del colombiano Juan José Pérez, quien sumó sus primeros minutos con la camiseta del Lobo.

El regreso de Briasco al equipo de Alejandro Orfila había significado una inyección anímica tanto para el jugador como para el plantel, luego de que su continuidad en el Lobo estuviera en duda semanas atrás. Sin embargo, la lesión encendió interrogantes sobre su disponibilidad para lo que viene.

El cuerpo técnico aguardará los resultados de la resonancia que se le realizará mañana por la mañana para conocer la gravedad de las molestias. En caso de confirmarse una lesión, Orfila deberá definir a su reemplazante de cara al choque importante del sábado ante San Martín de San Juan. Sebastián Lomónaco, el propio Pérez y Bautista Merlini, quien dejó una buena impresión en su ingreso, aparecen como alternativas para ocupar un lugar en la ofensiva.

Al mismo tiempo, Pedro Silva Torrejón, ausente en los últimos encuentros ante Godoy Cruz y Lanús por un inconveniente físico, completará los trabajos a la par del grupo durante la semana. De esa forma, el entrenador decidirá si el lateral retoma la titularidad en lugar del juvenil Juan Manuel Villalba.