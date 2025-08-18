San Lorenzo, a un paso de la quiebra: la Justicia le dio cinco días para pagar una deuda millonaria

El Gobierno retiró casi $3,8 billones del mercado para evitar inestabilidad y quitarle presión al dólar
El Gobierno retiró casi $3,8 billones del mercado para evitar inestabilidad y quitarle presión al dólar
Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes
Axel Kicillof anunció una ley para reactivar la obra pública suspendida en la Provincia
Identificaron al ciclista de 65 años que murió en La Plata tras ser atropellado
Juicio por YPF: Argentina logró un fallo favorable contra los fondos demandantes
La Plata: el policía que se resistió a un robo y mató al ladrón, declaró y recuperará la libertad
Se confirmó la lesión de Eric Meza y queda descartado para Estudiantes vs Cerro Porteño por Copa Libertadores
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Rechazaron el pedido de Ian Moche, el platense de 12 años con autismo, para que Milei elimine los posteos en su contra
Uno por uno, quiénes son los candidatos de La Plata en las listas para diputados nacionales
Hay fecha de juicio para el remisero Tagliaferro por falso testimonio en el cuádruple femicidio de La Loma
Tensión en La Plata: un camión chocó una cabina y provocó una fuga de gas
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Tensión en Provincia Unidas: Schiaretti impulsó el espacio en otros distritos y provocó el enojo de los gobernadores
Prestadores de IOMA denunciaron falta de pago y largas filas en la sede central: qué dijo la obra social
Suben la Bolsa, las acciones en Wall Street y los dólares en la previa de una licitación de deuda clave
Tensión en La Plata por un intento de toma: Traffic blanca, "prohibido pasar" y bronca vecinal
¿Sabías que la escena clave de En el barro, serie furor a nivel mundial, se filmó en Ensenada?
De "exigir" un sueldo de $20.000 a un lugar en el Congreso: Jorge Porcel Jr., candidato a diputado de un sindicalista
Un escándalo: insultos y filosa discusión entre Ángel de Brito y Yanina Latorre
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio
La Comuna intensifica las tareas de limpieza en desagües pluviales, zanjas y cruces de calle
Jugó en Gimnasia, Troglio lo sacó de Honduras y ayer arruinó la tarde de Estudiantes: la historia de Rodrigo Auzmendi
Las sorpresas en la lista de Scaloni para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo: le pegaron un balazo y zafó de milagro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
San Lorenzo atraviesa un momento crítico en su historia. La Sala C de la Cámara Comercial revocó la decisión de primera instancia que rechazaba un pedido de quiebra y ordenó intimar al club a saldar una deuda millonaria.
El fondo suizo AIS Investment Fund SCA Sicav Raif exige el pago de 5,3 millones de dólares y el “Ciclón” tiene apenas cinco días hábiles para responder si puede cancelar el monto. El fallo implica que, de no cumplir con la obligación en el plazo establecido, la Justicia avanzará con la declaración de quiebra.
El expediente 148/2025 marca un antes y un después en la situación financiera de la institución de Boedo, que ya venía atravesando graves problemas económicos y múltiples inhibiciones en los últimos mercados de pases. La intimación fue notificada formalmente este lunes 18 de agosto y puso en máxima alerta a la dirigencia azulgrana, que ahora debe encontrar de manera urgente los fondos para evitar el colapso económico.
El juez de Cámara dejó en claro que, de no acreditarse el pago antes del viernes, la medida se ejecutará y San Lorenzo ingresará en un proceso judicial con consecuencias imprevisibles para su patrimonio y su vida institucional, aun así, el club apelará la decisión.
La situación se suma a la larga lista de compromisos financieros insatisfechos que arrastra el club en los últimos años. Según especialistas, una declaración de quiebra no solo pondría en riesgo el control administrativo de la institución, sino también su participación en competencias oficiales, dado que podría derivar en sanciones deportivas y pérdida de activos esenciales.
En paralelo, la sede de Avenida La Plata 1782 fue escenario de un nuevo episodio de tensión, ya que, durante la mañana, Marcelo Moretti, presidente en uso de licencia, se presentó acompañado de un escribano para resolver “cuestiones legales”. Sin embargo, el ingreso le fue denegado por orden del secretario general Martín Cigna, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento.
Su aparición, inesperada para los empleados, reavivó los rumores sobre su posible regreso, pese a que todavía está bajo investigación por presuntas coimas en el fichaje de un juvenil. No es la primera vez que Moretti aparece en momentos clave.
En las semifinales del Torneo Apertura 2025 frente a Platense intentó ingresar al palco presidencial en el estadio Pedro Bidegain, pero fue retirado por la propia dirigencia. Esta insistencia mantiene en vilo a la Comisión Directiva, donde incluso se especula con la renuncia de Julio Lopardo si el mandatario en licencia logra ser restituido por el Tribunal de Ética de la AFA.
En medio de la incertidumbre, socios e hinchas aguardan novedades sobre gestiones de último momento que permitan evitar el peor escenario. Lo cierto es que el futuro inmediato de San Lorenzo depende de una sola variable: conseguir o no los más de cinco millones de dólares reclamados por el acreedor suizo en apenas unos días.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí