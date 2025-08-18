Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

San Lorenzo, a un paso de la quiebra: la Justicia le dio cinco días para pagar una deuda millonaria

San Lorenzo, a un paso de la quiebra: la Justicia le dio cinco días para pagar una deuda millonaria
18 de Agosto de 2025 | 19:57

Escuchar esta nota

San Lorenzo atraviesa un momento crítico en su historia. La Sala C de la Cámara Comercial revocó la decisión de primera instancia que rechazaba un pedido de quiebra y ordenó intimar al club a saldar una deuda millonaria.

El fondo suizo AIS Investment Fund SCA Sicav Raif exige el pago de 5,3 millones de dólares y el “Ciclón” tiene apenas cinco días hábiles para responder si puede cancelar el monto. El fallo implica que, de no cumplir con la obligación en el plazo establecido, la Justicia avanzará con la declaración de quiebra.

El expediente 148/2025 marca un antes y un después en la situación financiera de la institución de Boedo, que ya venía atravesando graves problemas económicos y múltiples inhibiciones en los últimos mercados de pases. La intimación fue notificada formalmente este lunes 18 de agosto y puso en máxima alerta a la dirigencia azulgrana, que ahora debe encontrar de manera urgente los fondos para evitar el colapso económico.

 El juez de Cámara dejó en claro que, de no acreditarse el pago antes del viernes, la medida se ejecutará y San Lorenzo ingresará en un proceso judicial con consecuencias imprevisibles para su patrimonio y su vida institucional, aun así, el club apelará la decisión.

La situación se suma a la larga lista de compromisos financieros insatisfechos que arrastra el club en los últimos años. Según especialistas, una declaración de quiebra no solo pondría en riesgo el control administrativo de la institución, sino también su participación en competencias oficiales, dado que podría derivar en sanciones deportivas y pérdida de activos esenciales.

En paralelo, la sede de Avenida La Plata 1782 fue escenario de un nuevo episodio de tensión, ya que, durante la mañana, Marcelo Moretti, presidente en uso de licencia, se presentó acompañado de un escribano para resolver “cuestiones legales”. Sin embargo, el ingreso le fue denegado por orden del secretario general Martín Cigna, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento. 

Su aparición, inesperada para los empleados, reavivó los rumores sobre su posible regreso, pese a que todavía está bajo investigación por presuntas coimas en el fichaje de un juvenil. No es la primera vez que Moretti aparece en momentos clave. 

En las semifinales del Torneo Apertura 2025 frente a Platense intentó ingresar al palco presidencial en el estadio Pedro Bidegain, pero fue retirado por la propia dirigencia. Esta insistencia mantiene en vilo a la Comisión Directiva, donde incluso se especula con la renuncia de Julio Lopardo si el mandatario en licencia logra ser restituido por el Tribunal de Ética de la AFA.

En medio de la incertidumbre, socios e hinchas aguardan novedades sobre gestiones de último momento que permitan evitar el peor escenario. Lo cierto es que el futuro inmediato de San Lorenzo depende de una sola variable: conseguir o no los más de cinco millones de dólares reclamados por el acreedor suizo en apenas unos días.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses

Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Tensión en La Plata por un intento de toma: Traffic blanca, "prohibido pasar" y bronca vecinal

Bajan las actualizaciones de alquileres en La Plata

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús
Últimas noticias de Deportes

Se confirmó la lesión de Eric Meza y queda descartado para Estudiantes vs Cerro Porteño por Copa Libertadores

Las sorpresas en la lista de Scaloni para los partidos contra Venezuela y Ecuador

Jugó en Gimnasia, Troglio lo sacó de Honduras y ayer arruinó la tarde de Estudiantes: la historia de Rodrigo Auzmendi

El Santos de Neymar perdió 6-0 como local, echaron al DT y suena un argentino para reemplazarlo
Policiales
Identificaron al ciclista de 65 años que murió en La Plata tras ser atropellado
Hay fecha de juicio para el remisero Tagliaferro por falso testimonio en el cuádruple femicidio de La Loma
Tensión en La Plata: un camión chocó una cabina y provocó una fuga de gas
La Plata: el policía que se resistió a un robo y mató al ladrón, declaró y recuperará la libertad
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
La Ciudad
Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes
Un día más, el nuevo programa de streaming de EL DIA
La Comuna intensifica las tareas de limpieza en desagües pluviales, zanjas y cruces de calle
Pasame la ubi, el nuevo programa de streaming de EL DIA
Prestadores de IOMA denunciaron falta de pago y largas filas en la sede central: qué dijo la obra social
Espectáculos
¿Sabías que la escena clave de En el barro, serie furor a nivel mundial, se filmó en Ensenada?
Pampita y Martín Pepa ¡reconciliados! Las fotos que confirmarían la nueva apuesta por el amor
"Homo Argentum" se convirtió en el cuarto mejor estreno nacional: superó a Marvel y Jurassic Park 
Un escándalo: insultos y filosa discusión entre Ángel de Brito y Yanina Latorre
Moria Casán celebró sus 79 años: la diva le dio la bienvenida a un nuevo año de vida y lo hizo fiel a su estilo
Política y Economía
El Gobierno retiró casi $3,8 billones del mercado para evitar inestabilidad y quitarle presión al dólar
Alak entregó equipamiento escolar en dos primarias de La Plata
Repudian ataque a un local de la agrupación “Populismo K” en Barrio Hipódromo
Axel Kicillof anunció una ley para reactivar la obra pública suspendida en la Provincia
"Es llamativo": Sebastián Galmarini cruzó a una candidata de La Libertad Avanza por la falta de formación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla