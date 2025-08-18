Repudian ataque a un local de la agrupación “Populismo K” en Barrio Hipódromo

Desde el Partido Justicialista de La Plata repudiaron el ataque a un local de la Unidad Básica “Agrupación Populismo K”, ubicado en la zona de diagonal 80 y 39, en Barrio Hipódromo.

“Manifestamos nuestro apoyo a todos los compañeros. Basta de violencia y odio al campo nacional y popular”, indicaron desde el PJ La Plata en pos de visibilizar dicho ataque.

Se desconoce quién o quiénes fueron los autores de este hecho que dejó las instalaciones en ruinas, con cuartos destrozados y revueltos. El hecho se dio a conocer por medio de un comunicado firmado por Hipólito Irigoyen, secretario general de la agrupación.

A través de una publicación en redes sociales, desde la unidad básica mostraron los destrozos ocasionados y apuntaron contra “el odio que promueven desde el Gobierno Nacional”, a días de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.



