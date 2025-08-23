Detienen al acusado de dispararle a su pareja

Furfaro ratificó su defensa: se desligó de la tragedia, pero está complicado
Un grave episodio de violencia de género conmociona a La Plata. Un hombre de 50 años fue detenido en las últimas horas acusado de haber disparado contra su pareja durante una discusión y dejarla internada en estado crítico. La víctima, de 36 años, se encuentra en terapia intensiva tras recibir un balazo en el rostro.
Tal como informó EL DIA en su edición anterior, el hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto en una vivienda ubicada en la zona de 148 entre 50 y 52, en la localidad platense de San Carlos. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un conflicto de pareja y, al llegar al lugar, los efectivos hallaron a la mujer herida con un disparo que le comprometió el maxilar inferior y la zona cervical.
La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Romero, donde fue sometida a una cirugía exploratoria por un trauma facial severo. Desde entonces permanece internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria, y su estado fue calificado como grave y con riesgo de vida.
De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el ataque se produjo en medio de una fuerte discusión con su pareja, J.C.M., quien presuntamente efectuó el disparo con un arma de fabricación casera tipo tumbera calibre 12/70. Tras la agresión, el hombre escapó y permaneció prófugo mientras se iniciaba un operativo para dar con su paradero.
En el marco de la investigación, personal policial secuestró el arma utilizada y tomó nuevas declaraciones que reforzaron la hipótesis de un intento de femicidio. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía N° 5 de La Plata solicitó al Juzgado de Garantías N° 3 la detención formal del sospechoso.
Ayer finalmente se hizo efectiva la orden de detención en su contra, bajo la acusación de “homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”.
