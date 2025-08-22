Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

El Mundo

Colombia otra vez bajo el yugo terrorista: ya son 18 los muertos ataques con coche bomba, drones y fusiles

Colombia otra vez bajo el yugo terrorista: ya son 18 los muertos ataques con coche bomba, drones y fusiles
22 de Agosto de 2025 | 12:49

Escuchar esta nota

Colombia vivió el jueves una sangrienta jornada con dos ataques que dejaron 18 muertos y decenas de heridos en la peor embestida de los grupos armados en la última década. Usaron un camión bomba, drones y fusiles. 

Hacia las 15H00 locales (20H00 GMT), un camión cargado con explosivos estalló en una calle concurrida de Cali (suroeste), la tercera ciudad más poblada del país.

El ataque contra una escuela militar de aviación dejó seis muertos y más de 60 heridos, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo. La alcaldía ordenó la militarización de la ciudad.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, viviendas destruidas, personas heridas en el piso y gente que huye despavorida en medio del ruido de alarmas y gritos.

El gobierno responsabilizó del atentado a la mayor disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias Iván Mordisco.

Más temprano, en el noroeste del país, otra facción rebelde al mando de alias Calarcá arremetió contra un escuadrón de la policía que trabajaba en una misión de erradicación de narcocultivos.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Peligro en el aire: pasajeros asustados por la rotura de un ala de avión en pleno vuelo

LE PUEDE INTERESAR

Jackson Hole 2025: cómo las decisiones de la Reserva Federal impactan en la economía diaria y digital, y en los créditos

Armados con fusiles y un dron, derribaron un helicóptero y se enfrentaron a los uniformados en un ataque que dejó 12 policías muertos.

La violencia se recrudece en el país a un año de las elecciones presidenciales. El 11 de agosto falleció el candidato favorito de la derecha, Miguel Uribe, tras sufrir un atentado a disparos en la cabeza.

Las dos disidencias implicadas, enfrentadas entre sí, rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de las FARC.

"Ruido estruendoso"

El norte de la ciudad de Cali era un caos la tarde del jueves. "Alcanzamos a recibir el ruido estruendoso de la explosión (...) Luego no se pudo pasar, no se pudo ver nada, nada, porque hay muchos heridos, hay muchas casas que se han dañado al frente de la base", dijo a la AFP Héctor Fabio Bolaños, de 65 años, rector de un colegio aledaño que fue evacuado.

Los niños "tocó entregárselos a sus padres porque vinieron a recogerlos por el susto", añadió.

La fiscalía anunció la noche del jueves la captura de dos hombres "que habrían participado en la activación de los artefactos explosivos".

Uno de ellos fue "capturado por la comunidad en el lugar de los hechos", dijo en la red social X el presidente izquierdista Gustavo Petro, que incluyó una fotografía del rebelde detenido.

La ciudad de 2,2 millones de habitantes, la más importante de la región del Pacífico, sufre una arremetida de guerrillas y grupos narcotraficantes que se disputan el rentable negocio de la cocaína que envían a Estados Unidos y Europa.

Petro intentó negociar con el EMC, pero alias Mordisco abandonó la mesa en 2024. Otro bando liderado por alias Calarcá se mantiene en las conversaciones aunque sin avances concretos.

A comienzos de julio hubo múltiples ataques con explosivos y drones en Cali y sus alrededores, en una jornada que dejó siete muertos y sembró terror entre sus pobladores.

"Organizaciones terroristas"

El acuerdo de paz de 2016 trajo un periodo de tranquilidad, pero expertos acusan al Estado de no haber llegado a los territorios donde operaban los rebeldes de las FARC, lo que facilitó la consolidación de otros grupos armados.

Petro pidió el jueves "al Estado colombiano y al mundo" declarar como "organizaciones terroristas" a las dos disidencias implicadas en los ataques del jueves, así como al Clan del Golfo, el mayor cartel productor de cocaína.

Desde que llegó al poder en 2022, el primer mandatario de izquierda en la historia del país intenta negociar con todos los grupos armados pero la mayoría de los procesos están en un punto muerto.

Sólo avanzan las negociaciones con el Clan del Golfo en Catar, luego de varios intentos fallidos que iniciaron en 2023. También hay conversaciones con una pequeña escisión de la guerrilla ELN.

El ataque con drones y fusiles contra la policía ocurrió en una zona rural del departamento de Antioquia, en medio de operaciones antinarcóticos en el país que más produce cocaína del mundo.

Imágenes publicadas en redes sociales muestran al helicóptero sobrevolando la zona y luego un estruendo seguido de la caída de la aeronave. En otras imágenes se ve una humareda negra saliendo de la montaña.

El uso de drones cargados con explosivos es cada vez más común en el conflicto armado en Colombia.

Según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, las víctimas civiles de artefactos explosivos se duplicaron en los primeros meses de 2025 impulsadas por el "uso intensivo" de drones.

Colombia registró un récord de 253.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca en 2023. Petro impulsa un plan para la erradicación voluntaria por parte de los campesinos a través de incentivos económicos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Dos ataques terroristas sacuden a Colombia, con un saldo de 13 muertos
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

Todos los detalles de la obra de la bajada de la Autopista en City Bell: cuándo estará lista

Tras la lluvia, salió el Sol: ¿volverá a diluviar y cómo sigue el tiempo?

Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga

Estudiantes vs Flamengo: el Pincha va al Maracaná por tercera vez, ¿cómo le fue?

Conmoción: se tomó el micro en la Terminal de La Plata y llegó muerto a Pehuajó

Investigan una brutal agresión en un evento en UNO: le cortó el cuello con una copa rota

Una biblioteca de La Plata saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

Quién es el exjugador y nieto de un ex presidente de Estudiantes acusado de cortarle el cuello a un seguridad en UNO
Últimas noticias de El Mundo

VIDEO. Peligro en el aire: pasajeros asustados por la rotura de un ala de avión en pleno vuelo

Jackson Hole 2025: cómo las decisiones de la Reserva Federal impactan en la economía diaria y digital, y en los créditos

La ONU declaró la "hambruna" en Gaza e Israel salió a negarlo

¿Se cae la cumbre Putin y Zelenski? "No hay ninguna reunión prevista" con Ucrania, dice Rusia
Deportes
Noche sangrienta en Avellaneda: el gobierno de Chile confirmó que los heridos de gravedad "no tienen riesgo vital"
Independiente no jugará en su estadio contra Platense: lo dispuso la Provincia tras los sangrientos hechos
Pasaron por Estudiantes o Gimnasia y sueñan con la Copa Libertadores 2025
Independiente vs U. de Chile, el día después de la barbarie: ¿quién se hace cargo?
La otra pelea: cruce de acusaciones, de un lado y del otro
Información General
“Black Moon”: el fenómeno lunar que despertó curiosidad en redes y que no puede verse a simple vista
"Estamos bien los 33": hace 15 años el mundo supo que los mineros de Chile estaban vivos
Locos por Shein en Argentina: el truco para comprar con envío gratis y todo lo que hay que saber
Índice de pobreza: cuestionan que haya mejorado
Las intensas lluvias complican a la zona núcleo
Policiales
Cruzaba caminando 8 y 50 y se partió una alcantarilla: la mujer terminó herida
Encontraron a Spagnuolo, no quedó detenido pero le secuestraron el celular
Salió de la cárcel de Olmos, robó en una casa y volvió a caer detenido en La Plata
Fentanilo: el abogado de Ariel García Furfaro dijo que su declaración indagatoria “es sagrada”
VIDEO.- Motochorros lo tiraron al piso, enfrentó a los delincuentes y evitó el robo en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla