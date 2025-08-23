Estrella y Everton, otra vez por el Promocional

Estrella y Everton, los dos representantes de la Región en el Torneo Promocional Amateur que organiza la AFA y que reemplaza a la Primera D, afrontarán esta tarde sus compromisos de la tercera fecha, en los grupos A y B, respectivamente.

La segunda reunión, que estaba prevista para el miércoles pasado, fue suspendida a raíz del fuerte temporal que castigó a la Región y gran parte de la provincia de Buenos Aires, yes casi probable que se juegue el 3 de septiembre próximo.

Estrella, que arrancó la temporada con un empate sin goles ante SAT de Moreno (además, hizo su debut como entrenador Juan Bellini), buscará esta tarde abrochar el primer éxito de la competencia, cuando a partir de las 15 reciba en 8 y 169 a Atlético Pilar, por el Grupo A.

La idea de la Cebra es hacerse fuerte de local, y a partir de ahí, construir una campaña que esté acorde a sus pretensiones.

En tanto que Everton, que debutó en este Promocional Amateur con una derrota (1-0) ante Barrancas FC. también apostará a sumar el primer triunfo cuando reciba en 7 y 629 a Deportivo Metalúrgico, por el Grupo B. El rival de turno, considerado como uno de loas más fuertes de la llave, viene de igualar sin goles con Náutico Hacoaj, de Tigre.

Para el Decano será el punto de partida en su casa, donde su principal objetivo es ganar.