San Carlos se llevó del Bajo un punto de oro

En su afán de mantenerse cerca del puntero del torneo Clausura, Midland, Villa San Carlos, que se encuentra en zona de Reducido, tomando en cuenta la tabla Anual, rescató anoche un punto valioso en su visita al Bajo Belgrano, al igualar sin goles con Excursionistas, en un partido chato y sin emociones, que fue arbitrado por Marcos Recalde.
El Celeste, que estuvo lejos de mostrar su mejor versión, le costó acomodarse en el terreno de juego. Fue impreciso en las entregas y no generó demasiadas opciones de peligro.
Excursionistas, en tanto, manejó el partido, sobre todo en el complemento, pero tampoco tuvo ideas como para lastimar.
San Carlos salió a la cancha con Tomás Akimenco; Felipe Guallama, Mauro Garraza, Franco Ojeda y Nicolás Benavídez; Leandro Guzmán, Angel Acosta, Francisco Cairo y Matías Samaniego: Luca Ferro y Leonardo Zabala.
En el complemento ingresaron Santiago Díaz por Leandro Guzmán (al inicio); Juan I. Silva por Leonardo Zabala y Ramiro Alvarez por Francisco Cairo (12 minutos); Emanuel Zagert por Luca Ferro (20 minutos) y Augusto Pontón por Nicolás Benavídez (30 minutos);
En otros resultados de ayer, Sportivo Italiano 0, UAI Urquiza 0 y Argentino (Q) 2, San Martín de Burzaco 1. La décima fecha del Clausura continuará hoy con estos partidos: A las 15, Brown de Adrogué vs. Deportivo Merlo. A las 15:30, Flandria vs. Comunicaciones; Dálmine vs. Armenio y Acassuso vs. Dock Sud. A las 18:40, Midland vs. Real Pilar.
