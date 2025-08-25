Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Cavani y Merentiel terminaron con la sequía goleadora

25 de Agosto de 2025 | 01:01
Tras varios partidos sin poder convertir, Edinson Cavani y Miguel Merentiel volvieron al gol y le dieron la victoria a Boca ante Banfield. El Matador decretó el 2-0 de cabeza y volvió a festejar tras un mes sin poder convertir, ya que la última vez había sido ante Atlético Tucumán en la eliminación por Copa Argentina. Más allá de las críticas a su rendimiento, Russo lo bancó y Cavani respondió con un tanto para sentenciar la victoria. Por su parte, la Bestia volvió a marcar un gol después de dos meses, ya que la última vez fue ante el Bayern Munich por el Mundial de Clubes. Si bien contó con chances en los últimos partidos, se mostró errático a la hora de definir.

VIDEO. Boca nomá: ganó con goles de los uruguayos

 

