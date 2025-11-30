Peligro en Arturo Seguí: un poste de luz cedió y quedó inclinado sobre una vivienda

El plan de Milei para impulsar las reformas, el poder real de los sindicatos y los reacomodamientos
Un momento de gran preocupación vivieron este sábado por la noche los vecinos de Arturo Seguí, luego de que un poste de energía eléctrica se partiera en su base y quedara peligrosamente inclinado sobre una vivienda. El incidente ocurrió en la zona de 414 bis entre 153 y 154, donde los residentes alertaron a los servicios de emergencia ante el riesgo de un posible derrumbe o caída sobre el inmueble.
Al llegar al lugar, los bomberos voluntarios donde realizaron un vallado preventivo para evitar que peatones y vehículos transitaran cerca del poste, que permanecía sostenido únicamente por los cables. La escena generó tensión entre los vecinos, muchos de los cuales salieron de sus casas ante el temor de que la estructura pudiera desplomarse en cualquier momento.
El personal interviniente dio aviso inmediato a Edelap, la empresa encargada del suministro eléctrico, para que enviara una cuadrilla especializada y procediera a asegurar o reemplazar la estructura dañada. Mientras tanto, la zona quedó restringida como medida de seguridad.
Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque el susto fue importante y los vecinos permanecen atentos a la resolución de la situación, inquietos por el peligro que representa el poste inclinado para las viviendas y personas que circulan por el sector.
